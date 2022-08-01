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1.259 gün sınırına dikkat!

5.919 gün prim ödemem var. 4/a başlangıç Ocak 1993, hizmete başlama Haziran 1996. Serbest çalışacağım bir reklam ajansı açsam emekliliğim olumsuz etkilenir mi? Sadece bos zamanlarımı dolduracak iş yapmak istiyorum ama dezavantajlı olacaksa hiç başlamamalı mıyım? Vergi muafiyet belgesi alarak emekliliğim etkilenmeden çalışabilir miyim? Gül B.

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olup, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli olacaklara, son 7 yıllık (2.520 günlük) fiili prim ödemesi içinde prim günü fazla olan sigortalılık statüsünden, prim günlerinin eşit olması halinde ise eşit prim günlerinden sonuncu sigortalılık statüsünden, yine o (esas alınan) sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli aylığı bağlanır.

Reklam ajansı açtığınızda gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olursunuz. Bu durumda 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılırsınız. 4/b kapsamında 1.259 günden fazla prim öderseniz 4/a statüsünden değil, 4/b statüsünden (4/b statüsü emeklilik koşullarıyla) emekli olursunuz. Yani sorun olabilir, 1.259 gün sınırına dikkat etmek gerekir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinde yer alan esnaf muaflığı kapsamındaki faaliyetlerde bulunup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar da 4/b kapsamında sigortalı sayılıyor. Ancak aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, aylık asgari ücret tutarından az olduğunu belgeleyenler sigortalı sayılmıyor.

Bu bağlamda, esnaf muaflığı kapsamındaki faaliyetlerde bulunup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmazsanız ya da esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmakla birlikte esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerinden alacağınız sigortalı muafiyet belgesini SGK'ya verirseniz 4/b kapsamında sigortalı sayılmazsınız. Yani sorun olmaz. Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olup, muafiyet belgesi de almazsanız 4/b kapsamında sigortalı sayılırsınız. Yani sorun olabilir, 1.259 gün sınırına dikkat etmek gerekir.

Emekli aylığı vergiye tabi değil

Bağ-Kur emeklisiyim. Geçen ay yüzde 90 engelli raporu aldım. Emekli maaşımda Gelir Vergisi açısından bir indirim var mıdır? Seçim D.

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesine göre kurulan banka ve sigorta şirketleri personeli emekli sandıkları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları gelir vergisinden istisna edilmiştir, yani Gelir Vergisi'ne tabi değil.

Emekli aylıkları vergiye tabi olmadığından, diğer bir deyişle emekli aylıklarından vergi kesintisi yapılmadığından, herhangi bir olguya bağlı olarak vergi indirimi de söz konusu olmaz. Bu bağlamda engelli raporunuzdan dolayı emekli ayığınızda Gelir Vergisi açısından bir indirim söz konusu değil.

Hemen emekli olunamayacaksa borçlanmaya gerek yok

Prim günlerimin dolmasına 630 gün kaldı. Bu süreyi 2000 yılı için doğum borçlanması olarak da kapatabilirim. Hangisi emekli aylığıma fayda eder; çalışmaya devam etmek mi yoksa doğum borçlanması yapmak mı? Funda K.

630 gün doğum borçlanması yapmanız durumunda bugün için cebinizden ödeyeceğiniz asgari tutar 43.485 TL. Borçlanma tutarını ödediğinizde hemen emekli olabiliyorsanız, bu bedel ödenebilir.

Ancak emekliliğinize 1.5 yıldan fazla süre varsa, primlerinizin büyük çoğunluğunun işveren tarafından ödenme olanağı varken cebinizden ödeme yapmanız bana göre efektif bir tercih olmaz. Bu durumda ben, başka bir neden yoksa çalışmaya devam etmeyi tercih ederim.