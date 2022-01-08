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2 bin 500 liralık alt sınır dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?

2019 yılı başında 1.000 lira olarak uygulanmaya başlanan, 2020 Nisan ayında 1.500 liraya yükseltilen emekli aylıklarında alt sınır 2.500 liraya yükseltiliyor.

Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Artış, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun emekli aylıklarında alt sınır uygulamasına ilişkin mevcut maddesinde yapılacak tutar değişikliği ile gerçekleştirilecek.

2022 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanması öngörülen yeni tutarın uygulamasında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte “her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı”, 2022 Ocak ödeme döneminden itibaren itibaren “dosya bazında” 2.500 liradan az olmayacak.

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Dosya bazı, dul veya yetim aylığı almakta olanlara, kendisinden aylık bağlanan kişinin dosyasını ifade ediyor.

Bu bağlamda 2.500 liralık alt sınır, ölen kişinin dosyasındaki aylığa uygulanacak. Dul ve yetimlerine ayrı ayrı uygulanmayacak. Dul ve yetim aylıklarına yansıması aylık bağlama oranlarında olacak.

Diğer bir deyişle, dul ve/veya yetim aylığı bağlanan dosyadaki (ölen kişinin) aylık tutarı 2.500 liranın altında ise, dul ve yetimlerin aylıkları 2.500 lira baz alınarak paylaştırılacak.

Buna göre;

Emeklinin kendisine yapılacak aylık ödemesi 2.500 liranın,

Yüzde 50 oranında aylık bağlanan dul eşe yapılacak aylık ödemesi 1.250 liranın,

Yüzde 75 oranında aylık bağlanan dul eşe yapılacak aylık ödemesi 1.875 liranın,

Aylık bağlama oranı yüzde 25 olan yetim aylığı ise 625 liranın altında olmayacak.

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Dul ve/veya yetim aylığı bağlanan dosyadaki (ölen kişinin) mevcut aylık tutarının, emekli aylıklarına yapılacak yüzde 25.47 zam oranında artırılmış aylık tutarı 2.500 liranın üzerinde ise kıyaslama yapılmayacak.

Örneğin, eşinden dolayı yüzde 50 aylık bağlama oranıyla 1.500 lira dul aylığı almakta olan kişi için dosya bazındaki tutar 3.000 liradır. Bu tutar 2.500 liranın üzerinde olduğundan, 1.500 liralık dul aylığı 2.500 liraya yükselmeyecek. 1.500 lira olan dul aylığı emekli aylıklarına yapılacak yüzde 25.47 oranında artırılacak ve ocak ayından itibaren 1.882 lira olacak.

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Alt sınır, asıl emekli aylıklarına değil dosya bazında aylık olarak ödenecek tutara uygulanıyor. Yani, dosya bazında 2.500 liranın altındaki aylıklar aslında 2.500 liraya yükseltilmiyor, aylık ödemeler 2.500 lira üzerinden yapılıyor.

Bu nedenle de asıl emekli aylığı ya da dul/yetim aylığı bağlanan dosyadaki aylık tutarı, yılda iki defa yapılan zamlarla 2.500 liraya ulaşana kadar, 2.500 liralık ödeme değişmeyecek.

Örneğin, dosya bazında esas aylık 1.800 lira ise, ödeme 2.500 lira üzerinden yapılacak. Altışar aylık zamlar 2.500 lira olan alt sınıra değil, 1.800 lira olan asıl emekli aylığına uygulanacak. Asıl emekli aylığı 2.500 liraya ulaşana kadar aylık ödeme tutarı hep 2.500 lira kalacak.