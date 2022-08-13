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30 yılı aşan hizmet sürem için ikramiye farkı alabilir miyim?

Ben 2011 yılında devlet memuru olarak 32 yıl 6 ay hizmet karşılığı emekli oldum. 8 Ağustos 2022 tarihli yazınızda 30 yıl üzeri hizmetin de ikramiyesinin AYM kararı ile ödendiğini yazmışsınız. Bu haktan yararlanarak ben de 2 yıl 6 aylık fark ikramiyesi alabilir miyim? İptal kararı, bu durumda olanları da kapsıyorsa nereye nasıl müracaat etmeliyim? Taner Ş.

Emekli ikramiyesi ödemelerini 30 yıllık fiili hizmet süresi ile sınırlayan yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nin 25.12.2014 tarihli ve E: 2013/111, K: 2014/195 sayılı kararı ile iptali üzerine, iptal kararı sonrası emekli olan devlet memurlarına, ikramiyeye esas hizmet sürelerinin her tam yılı için süre sınırı olmaksızın emekli ikramiyesi ödenmesine başlandı.

İptal kararı, kararın yürürlüğe girdiği 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olan veya vefat eden emekli ve hak sahipleri hakkında uygulanmadı. Bunun üzerine konu, emekli ve hak sahipleri tarafından yargıya taşındı. Yargının emekli ve hak sahipleri lehine verdiği kararların sürekli hale gelmesi üzerine, iptal kararının yürürlüğe girdiği 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanların 30 yılı aşan hizmet sürelerine ilişin ikramiye ödenmesi için 27.01.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na eklenen geçici 226. maddeyle yasal düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenlemede, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren bir yıllık başvuru süresi öngörüldü. Bu bağlamda, iki yıllık ikramiye farkınız için yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmanız gerekiyordu. Bir yıllık süre hak düşürücü süre olup, bugün yapacağınız başvuru üzerine ikramiye farkı ödenmez.

Sandık emeklisine SSK'lı babadan aylık bağlanır mı?

Babam 19 Mart 2019 tarihinde vefat etti. Annem ev hanımı, babam SSK'dan emekli. Anneme babamdan dolayı maaş bağlandı. Ben ve ablam evli değiliz. Her ikimiz de kendi emekli sandığı olan özel bankalardan emekli olduk. Ablam Mayıs 2008'de, ben Mayıs 2019'da emekli olduk. Ablam ve bana babamdan aylık bağlanır mı? Figen K.

Kız çocuklarına yetim aylığı bağlanmasına ilişkin koşulların belirlendiği 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 34. maddesine göre, kız çocuklarına aylık bağlanması için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra sosyal güvenlik kanunu veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamış olması koşulları aranıyor.

Ablanız ve siz her ikiniz de kendi sigortalılığınız nedeniyle emekli aylığı aldığınızdan, evli olmasanız da SSK'lı babanızdan aylık bağlanmaz.

Hâlâ prim ödemeye devam edecek miyim?

13 Mayıs 1992'den itibaren sigortalıyım. Babamın vefatı ile şirket ortağı olarak Bağ-Kur'dan primlerimi eksiksiz ödemeye devam ettim. 14 Ağustos 1972 doğumluyum. Aylık primim 2 bin liraya yaklaştı. Hâlâ prim ödemeye devam edecek miyim? Cem İ.

13 Mayıs 1992 tarihinden itibaren aralıksız prim ödediğiniz ve erkek olduğunuz varsayımıyla 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için 25 tam yıl (9.000 gün) prim günü ve 53 yaş koşullarına tabisiniz.

Prim gününü tamamlamışsınız, ancak şirket ortaklığınız devam ettiği sürece prim ödemeye devam edersiniz. Prim ödemeden yaşınızın dolmasını beklemek isterseniz şirket ortaklığından ayrılmalısınız. 53 yaşınızı dolduracağınız 14 Ağustos 2025 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.