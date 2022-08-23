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4/a priminizi 1.260 güne tamamlamalısınız

4 Eylül 1972 doğumluyum. SSK girişim 15 Kasım 1994. Askerliğimi yedek subay olarak Aralık 94-Mart 96 arasında yaptım (sistemde 450 gün gözüküyor). Askerlik dönüşü 300 gün sigortam var. Daha sonra 5.040 gün Bağ-Kur'um bulunuyor. Sonrasında 431 gün Kuzey Irak'ta çalıştım, bu süre zarfında şirket SSK primi yatırmış (İŞKUR üzerinden). Daha sonra tekrar 720 gün Kuzey Irak'ta çalıştım ancak Türk şirketi SSK bildirimi yapmamış. Son olarak da 137 gün SSK prim ödemem var. Toplamda e-devlet üzerinde 6.040 gün gözüküyor. EYT çıkarsa faydalanabilir miyim? Hangi kurumdan emekli olabilirim? Melih K.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT kapsamındasınız. Ancak EYT'li sayılmak için emekli olunacak sigortalılık statüsünün aradığı yaş dışındaki koşulların sağlanmış olması gerekiyor.

Bu bağlamda 4/a (SSK) statüsünden emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlıyorsunuz. Ancak birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanlar, son 7 yıllık (2.520 günlük) fiili prim ödemesi daha çok hangi sigortalılık kapsamında olursa o sigortalılık statüsünden yine o sigortalılık statüsünün koşullarıyla emekli oluyor.

An itibarıyla son 2.520 günlük prim ödemenizin çoğu 4/b (Bağ-Kur) kapsamında. 4/a statüsünden emekli olabilmeniz için Bağ-Kur'dan sonra en az 1.261 gün 4/a kapsamında prim gününüz olmalı. Mevcut durumda bu koşulu sağlayamıyorsunuz. Bağ-Kur'dan sonra 4/a kapsamındaki prim gününüzü 1.261 güne tamamladığınızda 4/a statüsünde EYT'li sayılırsınız.

Yaşınız dolmadan emekli olamazsınız

1 Ocak 2000 sigorta başlangıcı olan kadın çalışanım. 2.200 gün 4/a, 300 gün 4/b kapsamında prim günüm var. 2006'dan sonra iki çocuğum oldu. İkisi de doğduktan sonraki iki yıl çalışmadım. 4 yıl doğum borçlanması yapıp 4.500 günüm dolarsa 58 yaşında 4/a statüsünden emekli olabilir miyim? 4/b günlerim 4/a günlerime katılıyor mu? EYT çıkarsa, 4.500 günüm dolarsa emekli olabilir miyim? Ayşın C.

4 yıl doğum borçlanması yapıp 4.500 prim gününüz dolarsa, 25 yıllık sigortalılık süresini de doldurmuş olmak (1 Ocak 2025 tarihinde dolar) koşuluyla, 58 yaşında 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilirsiniz. Ancak borçlanacağınız sürelerin 4/a kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi, bunun için de borçlanma başvuru tarihinde ya da öncesindeki son sigortalılık halinizin 4/a kapsamında olması gerekiyor.

4/b (Bağ-Kur) prim günleriniz 4/a prim günlerinizle birleştirilir.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olduğundan EYT kapsamında değilsiniz. Yaşınızı doldurmadan emekli olamazsınız.

Borçlanma ile EYT'li olmak

Askerlik borçlanması yaptım ve sigorta başlangıcımı 18 Ağustos 1999 tarihine geri çektim. 6.091 prim günüm var. EYT'li miyim? Son zamanlarda, “çıkacak EYT yasasında, sigorta başlangıcını geri çekmek için askerlik borçlanması kabul olmayacak” diyorlar, doğru mu acaba? Cuma Ö.

EYT'liler için öngörülecek emeklilik koşulları konusunda kamu tarafından yapılan net bir bilgi paylaşımı yok. Bu nedenle sorunuza net bir yanıt vermek mümkün değil. Yasa tasarısı ortaya çıktığında sağlıklı bir değerlendirme yapmak mümkün olabilir. Ancak borçlanma yoluyla da olsa sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesine gelenlerin EYT kapsamında kabul edilmesi gerekir diye değerlendiriyorum.