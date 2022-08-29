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4/c’li yıllar için ikramiye alabilir miyim?

1975 doğumluyum. Askeri muvazzaf rütbeli olarak işe giriş 15.08.1995, çıkış (istifa) 14.07.2012. 4/c gün sayısı 7.613. 4/a'lı olarak işe başlangıç tarihim 18.03.2014, cıkış 02.01.2018. 4/a prim günü 1.367. Toplam prim gün sayısı 8.980. Emekli aylığı bağlandığında 4/c'li yıllara ait emekli ikramiyesi alabilir miyim? Ertan S.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, birden fazla sigortalılık (4/a, 4/b, 4/c, banka emekli sandıkları) kapsamında prim ödemesi olup, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, memuriyet sürelerine ilişkin emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, memuriyetlerinin 1475 saylı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor.

8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlayan ve bu tarihten sonra görevinden ayrılanlar için aylığa hak kazanma koşullarından, yaş dışında 506 sayılı Kanun'un geçici 81. maddesinde ön görülen en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3.600 gün prim ödeme gün sayısı koşullarını yerine getirmek suretiyle iş akdini kendi istekleri ile sonlandıranlar kıdem tazminatından yararlandırıldıklarından, aynı esaslar aylık bağlanması koşuluyla kamu görevlileri hakkında da uygulanmak suretiyle emekli ikramiyesi ödeniyor.

Bu bağlamda, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başladığınız ve hizmet süreniz 15 yıldan fazla olup, memuriyetten kendi isteğinizle (istifaen) ayrılmış olduğunuzdan, emekli aylığınız bağlandığında 4/c kapsamındaki hizmet sürenizin her tam yılı için emekli ikramiyesi alırsınız.

Askerlik borçlanması sigorta başlangıcımı geri çeker mi?

4.10.1999 tarihinde sigorta başlangıcım görünüyor. Bu, sigorta başlangıcının meslek lisesi staj tarihine alınmasıyla oldu. Normalde 4.10.2007'de sigortalı olarak ilk işe başladım.

Askerlik görevimi 2006-2007 yıllarında 15 ay olarak gerçekleştirdim. Askerlik borçlanması yaparsam sigorta başlangıç tarihim 15 ay geriye gidip, 1998 yılına çekilir mi? Eren P.

Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlanılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülüyor.

Bu bağlamda, sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan askerlik süresinin borçlanılması durumunda, sigorta başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geri çekiliyor. Ancak burada başlangıç kabul edilen ve geri çekilen sigortalılık, emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları. Buna göre, yapacağınız askerlik borçlanması, 4.10.1999 olan staj sigortası başlangıç tarihinizi değil, 4.10.2007 olan uzun vadeli sigorta başlangıç tarihinizi geri çeker.