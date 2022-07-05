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Asgari ücretin etkileyeceği parametreler

Yılbaşında, brüt asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılmıştı. Net asgari ücretteki artış ise asgari geçim indiriminin kaldırılıp, yerine getirilen vergi istisnası uygulamasıyla yüzde 50 olmuştu.

Yapılan artışın yüksek enflasyon nedeniyle kısa sürede erimesi ve alım gücünün düşmesi üzerine, ilk defa yılın ortasında kayıpları telafi etmek amacıyla artış yapıldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yılsonuna kadar, yılın ikinci yarısında uygulanacak günlük brüt asgari ücret yüzde 29 oranında artışla 215,70 TL olarak belirlendi. Buna göre aylık asgari ücret brüt 6.471 TL, net 5.500 TL oldu.

Yeni asgari ücret, sadece yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ve bunların işverenlerini ilgilendirmiyor. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında asgari ücrete endeksli birçok parametreyi de değiştiriyor.

Çalışanlara sağlayacağı ücret artışının dışında, kıdemden ihbar tazminatına, genel sağlık sigortasından işsizlik sigortasına, doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmasından SGK idari para cezalarına, Bağ-Kur sigortalıları ile isteğe bağlı sigortalıların prim tutarlarına kadar birçok parametre değişti.

İşte 2022 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücretten olumlu ve olumsuz etkilenen parametreler;

OLUMLU ETKİLERİ

– 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası için aranan gelir sınırları asgari ücret artışına bağlı olarak artacak. Böylece daha çok kişinin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması mümkün olacak.

– Genel sağlık sigortası (GSS) primlerinin devlet tarafından karşılanması için hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Asgari ücret artışına bağlı olarak gelir sınırı yükseleceğinden, GSS primleri devlet tarafından karşılananların sayısı artacak.

– Asgari ücrete bağlı vergi istisnası tutarındaki artışa bağı olarak tüm çalışanların ücretlerinde az da olsa artış olacak.

– Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak.

– En düşük tutarı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i kadar olan işsizlik ödeneği tutarları artacak.

– Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak.

– Bireysel emeklilik sistemine katılanların katkı paylarının yüzde 30'una kadar devletin yaptığı katkı tutarı artacak.

OLUMSUZ ETKİLERİ

Sigorta primine esas kazancın alt sınırı asgari ücret, üst sınırı asgari ücretin 7.5 katı. Yeni asgari ücretle birlikte prime esas kazanç sınırları, buna bağlı olarak;

– Primlerini kendisi ödeyen esnaf, tüccar, doktor, avukat, mühendis, mali müşavir, şirket ortağı gibi 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının primleri,

– Ek-5 kapsamında tarım işlerinde süreksiz çalışanlar ile Ek-6 kapsamında taksi ve dolmuşlarda çalışan şoförlerin, esnaf muaflığından yararlananların sigorta primleri,

– İsteğe bağlı sigortalıların primleri,

– Zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) primi ödeyenlerin GSS primleri,

– Başta doğum, askerlik ve yurtdışı hizmet borçlanması olmak üzere borçlanma karşılığı yapılacak ödeme tutarları,

– Ev hizmetlerinde temizlikçi ve bakıcı, apartmanlarda kapıcı çalıştıranların ödeyecekleri sigorta primleri,

– SGK idari para cezaları, yüzde 29 oranında artacak.