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Aynı işyerinde yeniden çalışanın izin süresi

Mayıs ayının 1'inde işe başladım, ekim ayında emekli oldum. 20 gün ara verip tekrar aynı yerde işe başladım. Yıllık izin hakkımın ekim ayında doğacağını söylediler. 5 yılı doldurdum 6 yıldan gün aldım. Temmuz ayının 31'inde ihale olacak. 2 ay sonra dolması gereken izin hakkımın olmadığını söylüyorlar. Benim izin hakkım mayıs ayında başlıyor ise hak etmiş oluyorum, ekim ayında başlıyor ise 2 ay kayıpla hak etmiyorum. Aydınlatırsanız sevinirim. Nebi Peker

Kişinin çalıştığı işyerinden emeklilik ya da farklı nedenlerle ayrıldıktan sonra aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlaması halinde yıllık ücretli izne hak kazanma ve yıllık ücretli izin süresi, çalışma hayatında sıkça ortaya çıkan ihtilaflı durumlardan biri.

Yargıtay kararlarına göre, işçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde, önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilen bu dönemin, sonraki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün değil. Ancak önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, sonraki dönem çalışmalara eklenir. Yine, önceki çalışılan sürede bir yıl doldurulamadığı için izne hak kazanılmayan artık süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenir.

Bu bağlamda, emeklilik nedeniyle işten ayrıldığınız ekim ayında, çalışma sürenizin mayıs ayı öncesine ilişkin kısmı izin kullandırılmak ya da fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edildiğinden, mayıs ayından önceki tam yıllık süreler sonraki çalışma sürenize eklenmez.

Tarihleri gün, ay ve yıl olarak vermediğinizden emeklilik sonrası çalışma döneminize ilişkin yıllık izne hak kazanacağınız tarihi net olarak söylemek mümkün değil. Ancak emeklilik öncesi son yıllık izne hak kazandığınız mayıs ayı ile emekli olduğunuz ekim ayı arasındaki 4-5 aylık kıst dönem için izin parası ödenmediğinden (bu süre bir yıldan az olup yıllık izne hak kazanmadığınızdan), sıfırlanmayan bu kıst dönemin yeni çalışma döneminize ilişkin yıllık ücretli izne hak kazanacağınız tarihin tespiti açısından dikkate alınması gerekir.

Buna göre, emeklilik öncesi mayısı ile emeklilik sonrası mayısı arasında 20 gün ara verdiğinizden, mayıs ayının ilgili gününe 20 gün eklendikten sonra bulunan tarihte (mayıs-haziran aylarında) emeklilik sonrası çalışma dönemine ilişkin yıllık ücretli izne hak kazanmış olursunuz.