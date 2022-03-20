PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çalıştığı şirkete ortak olanın SSK sigortalılığı sona erer

28.04.2010 tarihinde 4/a'lı olarak çalışmaya başladığım limited şirkete 07.09.2011 tarihinde ortak oldum. 4/a sigortalılığımı kesintiye uğratmadan bugüne kadar devam ettirdim ve halen devam ediyor. Bu durum prim günlerimin sayılmaması gibi bir vaka doğurur mu? Ya da prim günlerim 4/b'li olarak mı değerlendirilir?

İkinci sorum, sigorta başlangıcım ile ilgili. 04.09.1998 tarihinde öğrenim gördüğüm meslek lisesi tarafından stajyer olarak SSK tescil kaydım yapılmış olup, e-devlet platformunda da işe başlangıç tarihim olarak görülmektedir. Fiili olarak ilk işe başlangıç tarihim ise 21.06.2001'dir. Hangi tarih ilk sigortalılık tarihimdir?

Özcan Karaağaç

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nda, şirket ortakları 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmış, 4/b kapsamında sigortalı sayılanların, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı 4/a (SSK) kapsamında sigortalı bildirilemeyecekleri öngörülmüş.

SGK Genelgesi'nde de 2008/Ekim sonrası şirket ortaklığı nedeniyle 4/b kapsamında sigortalı olanların kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden 4/a kapsamında sigortalı olamayacakları gibi, 4/a kapsamında çalışırken, çalıştığı işyerine ortak olanların 4/b kapsamına alınacağı ve 4/a kapsamındaki sigortalılıklarının sonlandırılacağı ifade edilmiş.

Buna göre, 4/a kapsamında çalışmakta olduğunuz şirkete 2008/Ekim sonrasında ortak olduğunuzdan, 4/a kapsamındaki sigortalılığınız şirket ortağı olduğunuz 07.09.2011 tarihi itibarıyla sona erdirilir ve 4/b kapsamında sigortalılığınız başlatılır. 4/a kapsamında ödenen primler, 4/b kapsamında ödenmiş kabul edilir.

Staj döneminde emeklilik için dikkate alınan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmaz. Sigorta başlangıcınız, adınız ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim bildirilmeye başlandığı 21.06.2001 kabul edilir.

Engelli SSK'lının Eylül 2008 sonrası emeklilik koşulları

Kızımın yüzde 47 engelli raporu var. Vergi indiriminden yararlanıyor. Sigorta başlangıç tarihi 23 Ocak 2010. 4178 gün prim ödemesi var. Doğum tarihi 7 Mayıs 1983. Ne zaman emekli olur? İsmi saklı

İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra 4/a kapsamında sigortalı olanların, engellilere sağlanan özel koşullarla emekliliğinde, vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olma koşulu aranmıyor.

Yetkili hastane sağlık kurulunca düzenlenecek rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulu'nca çalışma gücündeki kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olduğu kabul edilenlere, 18 yıl sigortalılık süresi ve sigorta başlangıç tarihine göre 4100 ila 4680 gün arasında kademelendirilen prim günü ile aylık bağlanıyor.

Buna göre, kızınız 23 Ocak 2010 sigorta başlangıcı ve yüzde 47 engellilik oranıyla (SGK Sağlık Kurulu'nca çalışma gücündeki kayıp oranının yüzde 40-49 aralığında olduğunun kabulü koşuluyla), 4300 prim gününü tamamlamak koşuluyla, 18 yıllık sigortalılık süresini dolduracağı 23 Ocak 2028 tarihinde yaş koşulu aranmaksızın emekli olmaya hak kazanır.