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Çalıştığı şirkete ortak olanın statüsü değişir mi?

2001 yılından bu yana aralıksız çalıştığı şirketten hisse alarak ortak olan 4/a kapsamındaki kişi hiç ara vermez ise 4/b kapsamına alınır mı? Sezer Demirci

SGK Genelgesi'ne göre, 2008/Ekim öncesinde 4/a (SSK) kapsamında hizmet akdiyle çalışırken, çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete ortak, anonim şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olanlar, 4/a kapsamındaki sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar 4/b (Bağ-Kur) kapsamına alınmayacak; 2008/Ekim sonrası şirket ortaklığı nedeniyle 4/b kapsamında sigortalı olanlar ise kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden 4/a kapsamında sigortalı olamayacakları gibi, 4/a kapsamında çalışırken çalıştığı işyerine ortak olanlar 4/b kapsamına alınacak ve 4/a kapsamındaki sigortalılıkları sonlandırılacaktır.

Sorunuzdaki kişinin 2001 yılından bu yana aralıksız çalıştığı şirkete ortak olduğu tarihi belirtmemişsiniz. Ortaklık tarihi 2008/Ekim öncesinde ise 4/a kapsamındaki sigortalılığı kesintiye uğrayıncaya kadar devam eder. Ancak 4/a kapsamında çalışmakta olduğu şirkete 2008/Ekim sonrasında ortak olmuş ise 4/a kapsamında sigortalılığı ortak olduğu tarih itibarıyla sona erdirilir ve 4/b kapsamında sigortalılığı başlatılır.

FHSZ emeklilikte avantaj sağlar mı?

23 Haziran 1972 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1 Aralık 1989. 1996-1997 yıllarında yedek subaylık (12 ay+3 ay öğrenci) vazifesini yaptım. 8500 prim günüm var. FHSZ'den faydalanma imkanım var mı? Vasfi Yavuz

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların 4/a (SSK) kapsamında emeklilik koşulları, 23 Mayıs 2002 tarihinde mevcut olan sigortalılık sürelerine göre belirleniyor.

12 aylık yedek subaylık dönemi karşılığı 3 ay fiili hizmet süresi zammına (FHSZ) hak kazanırsınız. Hak kazandığınız 3 aylık FHSZ sigorta başlangıç tarihinizi farazi olarak 3 ay geri götürür. Diğer bir söyleyişle, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan sigortalılık sürenize 3 ay ilave edilir.

1 Eylül 1989 tarihine geri gelen sigorta başlangıcınıza, diğer bir söyleyişle 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 12,5 yıldan az olan sigortalılık sürenizin 3 aylık FHSZ ilavesiyle 12,5 yıldan fazla olmasına göre de emeklilik yaşınız 52'den 51'e iner ve bir yıl erken emekli olursunuz.

Prim günü ve sigortalılık süresi koşullarını sağlamış olduğunuzdan, 51 yaşınızı dolduracağınız 23 Haziran 2023 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Engelli hakkıyla emeklilik

Doğum tarihi 24 Mayıs 1993 olan erkek sigortalının 23 Ağustos 2011 SSK girişi ve 3435 prim günü var. Yüzde 55 oranında engelli raporu ve vergi indirimi ile ne zaman emekli olabilir?

Söz konusu sigortalı, 23 Ağustos 2011 sigorta başlangıcı ve yüzde 55 engelli oranıyla, engellilere sağlanan özel koşullarla emeklilik için 16 yıl sigortalılık süresi ve 4000 prim günü koşullarına tabi. 4000 prim günü ile 16 yıllık sigortalılık süresini tamamlayacağı 23 Ağustos 2027 tarihinde yaş koşulu aranmaksızın emekli olmaya hak kazanır.