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Çırak ve staj sigortası EYT için başlangıç sayılır mı?

04.07.1980 doğumluyum. E–devletten baktığımda staj başlangıç tarihim 18.09.1996, fakat hizmete başlama tarihim 15.03.2004 olarak görünüyor. Aralık ayında çıkacak olan EYT'den yararlanabilir miyim? Eğer yararlanırsam, ne zaman ve ne şartlarda emekli olabilirim?

Akın Gültekin

Çıraklık ve staj döneminde, kısa vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primi ödeniyor. Emeklilik için gereken ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden staj başlangıcı, emeklilik açısından sigortalılık süresinin başlangıcı sayılmıyor. Ancak verilen sicil numarası tüm çalışma süresinde kullanılıyor. İlk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı tarih, sigortalılık süresinin başlangıcı sayılıyor.

Bu bağlamda, mevcut yasal düzenlemelere göre, 15.03.2004 olan hizmet (uzun vadeli sigorta) başlangıç tarihinize göre EYT kapsamında değilsiniz. En az 4500 gün prim ödemiş olmak koşuluyla 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız.

Geçtiğimiz hafta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in staj sigortası ile ilgili yaptığı, “staj sigortasının yeniden ele alınması gerektiğine ve bu konuda çalışma yaptırdığına” ilişkin açıklama, staj sigortası mağdurlarını umutlandırdı.

Ancak SGK, staj döneminde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olsa da, staj döneminde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olunamayacağı, sadece kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenmesi gerektiği gerekçesiyle işveren tarafından uzun vadeli sigorta kollarına ödenen primleri yersiz ödeme olarak değerlendirip, emeklilik açısından sigorta başlangıcı kabul etmezken, hatta uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen staj sigortası başlangıç kabul edilerek bağlandığı tespit edilen emekli aylıklarını iptal edip ödenen aylıkları geri isterken, ayrıca muhalefet tarafından verilen sayısız kanun teklifi gündeme dahi alınmamışken, EYT kapsamına girecek kişi sayısının artmasına yol açacak, çıraklık ve staj başlangıcının emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmasına ilişkin bir düzenleme yapılması pek olası gözükmüyor.

Seçim yatırımı olarak böyle bir düzenleme yapılması halinde, durumunuzu yapılacak yasal düzenlemede öngörülecek koşullara göre değerlendirmek gerekecek.