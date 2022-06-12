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Doğum borçlanması 4 yıl kazandırır

Devlet memuru hemşireyim. 4 yıllık lisans mezunuyum. 01.11.1993-31.05.1994 tarihleri arasında 7 aylık 4/a kapsamında çalışmam var. Daha sonra 2000 yılına kadar çalışmadım. 20 Haziran 1995 yılında doğan bir oğlum var. 21.07.2000 tarihinde memuriyete başladım. 11 Nisan 2011'e kadar üniversite hastanesinde, bu tarihten itibaren devlet hastanesinde görevime devam ediyorum. 4/c uzun vade gün sayısı (prim) 7.948. Nisan 1973 doğumluyum. Emeklilik yaşım ve ne zaman emekli olabileceğimle ilgili bilgi rica edebilir miyim? Aynur K.

4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki çalışmanız Temmuz 2000 yılında başlamış olmakla birlikte, 8 Eylül 1999 tarihinden önce 4/a (SSK) kapsamında sigorta başlangıcınız olduğundan, emeklilik koşullarınızın tespitinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun geçici 205. maddesinde düzenlenen kademeli emeklilik koşulları dikkate alınır.

Bu bağlamda, hizmet süresi olarak 20 yıl fiili hizmet süresine tabi olursunuz. Emeklilik yaşınızın tespiti için de 23 Mayıs 2002 tarihinde mevcut olan fiili hizmet sürenize/prim gününüze bakılır. Mevcut durumunuzda, 7 aylık 4/a kapsamındaki prim gününüzle birlikte, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla hizmet süreniz 3 tam yıldan az olduğundan, emeklilik için 58 yaş koşuluna tabi olursunuz.

20 Haziran 1995 doğumlu çocuğunuzla ilgili olarak 7 ay doğum borçlanması yaparsanız, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla hizmet süreniz 3 tam yıl olur ve emeklilik yaşınız 55'e iner. 1 yıl 7 ay borçlanırsanız emeklilik yaşınız 54 olur. Hizmet süreniz 20 yıldan fazla olduğundan Nisan 2027'de emekli olmaya hak kazanırsınız.