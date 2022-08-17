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Doğum günümde yaşımı doldurmuş olur muyum?

11.08.1970 doğumluyum. 52 yaşında emekli olabileceğim. Emeklilik dilekçesini doğum günüm olan 11.08.2022 tarihinde verebilir miyim, yoksa 12 Ağustos'ta mı vermeliyim? Başvuruyu diyelim ki 11 Ağustos'ta yaptınız, 1 Eylül'den sonra 11-31 Ağustos farkını da alıyorsunuz diye biliyorum. Alan arkadaşlar var. 1 günlük farkı kaçırmayım diye soruyorum. Mehmet P.

Emekli aylığı, emeklilik koşullarını sağlamış olmak kaydıyla başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanır.

11 Ağustos'ta yaşınızı doldurmuş olursunuz. Ancak 11 Ağustos'ta da başvursanız, 12 Ağustos'ta da başvursanız emekli aylığınız 1 Eylül 2022 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanır.

Başvuru tarihi ile ay sonu arasındaki süre için fark ödenmez. Emekli aylığının geçerli olduğu aybaşı ila ilk ödeme tarihi arasındaki süre için fark ödenir. Örneğin, aylığınız 1 Eylül'de başlamakla birlikte, ödeme günü her ayın 21. günü olarak belirlenmiş ise 21 Eylül-20 Ekim dönemine ilişkin ilk aylığınız 21 Eylül'de ödenir. 1-20 Eylül dönemi için de 20 günlük fark ödenir.

Kaç yıl üzerinden ikramiye alacağım?

28.02.1996 – 31.03.1997 tarihleri arasında yedek subay olarak çalışma hayatına başladım. 01.05.1997 – 30.04.2006 tarihleri arasında işçi olarak çalıştım ve tazminatsız olarak ayrıldım. 05.05.2006 tarihinde veteriner hekim kadrosuyla memuriyete başladım ve çalışmaya devam etmekteyim. Emekli olduğumda kaç yıl üzerinden emekli ikramiyesi alacağımı öğrenebilir miyim? Mahmut A.

Memuriyetiniz emeklilik nedeniyle sona erdiğinde, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında geçen yedek subaylık süreniz ile 2006 yılında başlayan memuriyet sürenizin her tam yılı için emekli ikramiyesi ödenir.