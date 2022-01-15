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Emekli aylığına uygulanan zam oranı doğru mu?

İşçi emeklisiyim. Son açıklanan enflasyon rakamlarına göre biz emeklilere yüzde 36.08 oranında zam yapılması gerekiyordu. Ancak bildiğiniz üzere Temmuz 2021'de yüzde 8.45 oranında zam almıştık. 1 Ocak'tan geçerli olacak zam ise (36.08 – 8.45) = 27.63 olması gerekiyorken, TÜİK bunu 25.47'ye indirdi. “Aradaki 2.16 fark nereye gitti?” sorusu aklıma takıldı. Aydınlatırsanız sevinirim. N. Osman Özkan

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, her yıl ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim oranı kadar artırılarak belirleniyor.

2021 Ocak-Haziran dönemi tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 8.45; 2021 Temmuz-Aralık dönemi tüketici enflasyonu yüzde 25.48; 2021 Ocak-Aralık dönemi tüketici enflasyonu ise 36.08. Buna göre 2021 Temmuz zammı 2021 Ocak-Haziran dönemi tüketici enflasyonuna göre yüzde 8.45; 2022 Ocak zammı 2021 Temmuz-Aralık dönemi tüketici enflasyonuna göre yüzde 25.48 oluyor. Yanılgı, 2021 Temmuz ayındaki yüzde 8.45 oranındaki artışa, yüzde 25.48 oranındaki artış oranının uygulanmamasından kaynaklanıyor.

Daha anlaşılır olması için sorunuzun yanıtını şöyle örneklemek mümkün. 2021 Ocak ödeme döneminde 100 lira olan emekli aylığı, 2021 Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında artırıldığında 108.45 lira olur. 108.45 lira olan 2021 Temmuz emekli aylığı, 2022 Ocak ayında yüzde 25.48 oranında artırıldığında 136.08 lira olur. Yani 2021 Ocak ödeme döneminde 100 lira olan emekli aylığı, 2022 Ocak döneminde yüzde 36.08 oranında artarak 136.08 liraya ulaşmış oluyor.

Babam üzerinden sağlık hizmeti alabilir miyim?

33 yaşındayım. Eşimle boşandık ve bir oğlum var. Babam SSK, annem Emekli Sandığı emeklisi. Öncelikle şu anda babamın sağlık sigortasından faydalanabilir miyim? İkinci sorum, onların vefatından sonra evlenmediğim taktirde bana her ikisinden de maaş bağlanır mı? Beyza Öztükenmez

5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre, kanunun yürürlüğe girdiği 2008 Ekim ayı başında ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları 5510 sayılı Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor.

33 yaşında olduğunuza göre, 1 Ekim 2008 tarihinde 19-20 yaşlarında olmalısınız. 1 Ekim 2008 tarihinde sigortalı olarak çalışmıyor ve evli değildiyseniz, yeniden babanızın bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılırsınız ve babanız üzerinden sağlık hizmeti alabilirsiniz. Evlenmediğiniz takdirde, vefatları halinde hem babanızdan hem annenizden aylık bağlanır. Ancak babanızdan aylık bağlanması için ayrıca herhangi bir statüde sigortalı olarak çalışmıyor da olmanız gerekiyor.