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Emeklilik başvurusunda karar parametreleri

4/a (SSK) kapsamında özel sektör çalışanıyım. Bu yılın ekim ayı itibarı ile emekliliği hak ediyorum. Emeklilik dilekçesini bu yıl mı vermek avantajlı, yoksa iki ay bekleyip 2023 Ocak ayında mı vermek avantajlı? Enis K.

Emeklilik dilekçesini yılbaşından önce mi sonra mı vermenin daha avantajlı olduğunun tespitini yapabilmek için esas alınan parametrelerden biri içinde bulunulan yılda emekli aylıklarına yapılan zam oranı, diğeri içinde bulunulan yılın tüketici enflasyon oranı ile ülkenin büyüme oranına göre ortaya çıkacak olan güncelleme katsayısı.

Karar için 2022 yılı güncelleme katsayısının, 2022 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranıyla kıyaslanması gerekiyor.

Emekli aylıklarına 2022 yılında yapılmış olacak zam oranı temmuz ayında

ortaya çıkacak. tüketici enflasyonu yıl sonunda, büyüme hızı ise 2023 Nisan ayında netleşecek.

Bu bağlamda, yaklaşık bir tahmin yapabilmek için en azından yılın son çeyreğine girmek gerekiyor. Emekliliğe hak kazanacağınız ekim ayında hatırlatırsanız, enflasyon oranındaki gelişmelere göre daha isabetli bir tahminde bulunmak mümkün olur. O günler geldiğinde, her yıl olduğu gibi konuyu köşemde yazarım zaten merak etmeyin.

Hizmet tespitinde kanıt ve tanık ifadesi

8 Eylül 1990 tarihinde çalışmaya başladığım firma sigortamı ödememiş. Bu yüzden iki yıl geç emekli oluyorum. Dava açtım ama 30 yıl evvelden şahit istiyorlar. Sigorta giriş belgesindeki imzam bilirkişi tarafından onaylandı. Bu durumda ne yapabilirim? Kenan C.

Yargıya başvurarak yapılması gerekeni zaten yapmışsınız. İşe giriş belgeniz SGK'ya verilmiş olduğundan da davanız kabul edilmiş. İşe giriş belgeniz verilmemiş olsaydı, başvurunuz mahkeme tarafından zamanaşımı nedeniyle reddedilirdi.

Hizmet tespit davalarında, iddia edilen dönemde çalışıldığının her türlü delil ve tanık ifadesi ile kanıtlanması gerekiyor.

İşe giriş belgenizdeki imzanızın gerçek olduğundan ve çalıştığınızı belirttiğiniz tarihte çalıştırılan sigortalıların işveren tarafından en geç bir ay içinde SSK'ya bildirilmeleri gerektiğinden hareketle, mahkeme hâkiminde, en azından işe giriş belgenizde belirtilen işe başlama tarihinizde bir gün çalışmış olduğunuz kanaati oluşursa, sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1990 tarihi kabul edilir.

Erken emeklilik için gereken borçlanma süresi

1 Eylül 1976 doğumluyum. 18 Ekim 1998 tarihinde sigortalı olarak işe başladım. 8.300 gün prim ödemem var. 25.11.1996-30.05.1998 tarihleri arasında askerlik yaptım. Askerliğimin ne kadarını borçlanmamda fayda var? Hepsini borçlanıp prim günüm 9.000 günü geçse bana ne gibi bir faydası olur? Ali E.

18 Ekim 1998 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5.900 prim günü ve 57 yaş koşullarına tabisiniz.

Emeklilik yaşınızın bir yıl geri gelmesi için 18 aylık askerlik sürenizin en az 17 ayını borçlanmanız gerekiyor. 17 ay askerlik borçlanması yaparsanız emeklilik yaşınız 56'ya iner ve emekli olmaya 1 yıl erken hak kazanırsınız.

Ayrıca askerlik borçlanması prim gün sayınızı artıracağından, emekli aylığı hesabında esas alınan parametrelerden biri olan aylık bağlama oranınız artar. Bu da emekli aylığınıza olumlu etki yapar.