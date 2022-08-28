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Emeklilik hakkımı nasıl elde edebilirim?

1954 doğumluyum. Yurt dışında (Almanya) ilk işe girişim 06.10.1970, işten ayrılma tarihim 06.06.1975. İşten ayrıldıktan sonra iki doğum yaptım ancak doğum borçlanması yapmadım. Nasıl emeklilik hakkımı elde edebilirim? Bilenay Y.

3.600 prim günüyle 4/a (SSK) statüsünden emekli olmanız mümkün olabilir. Ancak bunun için bir süre 4/a kapsamında sigortalı çalışmanız gerekir. 3.600 prim günüyle 4/a statüsünden emeklilik için şöyle bir yol haritası izleyebilirsiniz.

Önce 4/a kapsamında çalışmanızı başlatıp, sonra yurt dışı borçlanmasına başvurun. 3201 sayılı Kanun kapsamında borçlanılan çalışma süreleri her halükarda 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi kabul ediliyor. Bu bağlamda, borçlanacağınız yurt dışı çalışma süresi ile yaklaşık 1.680 gün civarında 4/b kapsamında prim gününüz olacak. Türkiye ile Almanya arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesine göre de Almanya'da çalışmaya başladığınız tarih, Türkiye'de ilk işe giriş (sigorta başlangıç) tarihiniz kabul edilecek.

Buna göre çocuklarınızın doğum tarihleri, ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten sonra olacağından, doğum borçlanması yapabileceksiniz. Doğum borçlanması için başvurduğunuz tarihteki son sigortalılığınız 4/a kapsamında olacağından, doğum borçlanması yapacağınız süreler 4/a kapsamında sigortalılık süresi kabul edilecek.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra oluşacak mevcut duruma ve borçlanılan sürelerin maledildikleri tarihlere göre, 3.600 günden eksik kalan prim günleri ya 4/a kapsamında ya da isteğe bağlı sigortalı olarak 4/b kapsamında tamamlanacak. 3.600 prim günü tamamlandığında da emekli olmaya hak kazanacaksınız.

4/a kapsamında sigorta başlangıcı ve çalışmanız mümkün olmayacak ise 5.400 prim günüyle 4/b statüsünden emekli olabilirsiniz. Bunun için yurt dışı ve doğum borçlanması sonrası eksik kalan prim günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemek suretiyle tamamlayabilir, 5.400 prim günü tamamlandığında emekli olmaya hak kazanabilirsiniz.

Annem için ölüm parası ödenir mi?

Babam Almanya'dan ve Türkiye'de Emekli Sandığı'ndan emekliydi. 2004 yılında vefat edince, herhangi bir yerde çalışmışlığı olmayan anneme hem Almanya sosyal güvenlik sisteminden hem de Emekli Sandığı'ndan maaş bağlandı. Annem Mart 2022'de vefat etti. Babam vefat ettiğinde Almanya'dan ve Türkiye'de Emekli Sandığı'ndan ölüm parası ödemesi yapmışlardı. Annem için de mirasçılara ölüm parası ödemesi yapılır mı? Tamer P.

Emekli Sandığı statünde ölüm yardımı (parası), emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların vefatı halinde ödeniyor. Bu bağlamda, babanızın vefatında ölüm yardımı ödemesi yapılmış. Dul ve yetim aylığı alan kişinin vefatı halinde ise cenaze yardımı ödenmediğinden, vefat eden anneniz için cenaze yardımı ödemesi yapılmaz.