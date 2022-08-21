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Emeklilik için işten ayrılanın hakları

1974 doğumluyum. Şubat 1994 sigorta giriş yılım. 2011 yılından beri aynı işyerinde SSK'lı olarak aralıksız çalışıyorum. 10 yıldan fazla süredir çalıştığım işten emekli olmak için ayrıldığımda hangi haklarımı alabilirim? Emekli maaşı almak için yine de yaşı beklemem gerekiyor mu? Tolga D.

Şubat 1994 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5.675 prim günü ve 54 yaş koşullarına tabisiniz.

Sigortalılık süreniz 15 yıldan, prim gün sayınız da 3.600 günden fazla olduğundan, SGK'dan alacağınız “kıdem tazminatı yazısı”nı işvereninize ibraz ederek emekliliğiniz için gereken yaşınızı beklemek üzere işten ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Ücret alacağınız dışında ayrıca, varsa hak kazanıp da kullanmadığınız yıllık ücretli izin sürelerinize ilişkin izin ücretlerinizin ödenmesi gerekir.

İşten kendiniz ayrılmış olacağınızdan ihbar tazminatına hak kazanamazsınız.

Emekli aylığı için yaşı beklemeniz gerekiyor. Yaşınızı doldurduktan sonra emekli aylığınızın bağlanması için SGK'ya yapacağınız başvuru üzerine emekli aylığınız bağlanır.

Covid döneminde kullandırılan yıllık izinler

Covid-19 vakalarının ülkemizde de görülmeye başlandığı Mart 2020 tarihinden sonra engelli, kronik hastalığı olan ve 60 yaş üzeri vb. tüm çalışanlar idari izinli sayıldı. 2022 Şubat sonu itibarıyla tüm çalışanlar iş başı yaptı. Ancak Covid öncesi hak edilen yıllık izinler, idari izindeyken çalışanların bilgisi ve onayı olmadan işyeri tarafından kullandırılmış. Böyle bir yasa veya uygulama var mıdır? Burhan B.

Covid-19 salgınının yayılımının önlenmesine ilişkin alınan tedbirler kapsamında engelli, kronik hastalığı olan ve 60 yaş üzeri vb. kişiler için idari izin kamu çalışanları için uygulandı. Özel sektörde çalışanların idari izinli sayılmalarına ilişkin yasal bir düzenleme yapılmadı.

Yıllık izinlerin kullanılacağı zamanı belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olup, salgın döneminde yıllık ücretli izinler işverenin yönetim hakkı kapsamında çalışan bilgilendirilerek ya da çalışan ile işveren arasında varılan mutabakat ile kullandırıldı.

Özel sektör çalışanları için idari izin söz konusu olmadığından, daha önce hak edilmiş yıllık ücretli izinlerin “idari izindeyken çalışanların bilgisi ve onayı olmadan işyeri tarafından kullandırılması” genel olarak söz konusu olmaz. İddianızın her işveren ve çalışan açısından kendi özel koşulları içinde değerlendirilmesi gerekir.

Katsayı artışına bağlı ikramiye farkı

1 Kasım 2021'de 4/c'li olarak emekli oldum. Aralık 2021'de maaş almaya başladım. Kasım maaşımı da aldım. Emekli ikramiyem 29 Mart 2022'de yattı. 2021 yılı Temmuz zamlarına göre hesaplanmış. Ocak 2022'de katsayı değişikliğinden dolayı ikramiye farkı alacak mıyım? Alacaksam ne yapmalıyım? Erhan

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, katsayı artışına bağlı ikramiye farkı, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananlara ödeniyor.

Yukarıda sayılan haller dışında kendi isteğinizle emekli olduysanız, katsayı artışına bağlı olarak ikramiye farkı ödenmez.