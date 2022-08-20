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Emeklilik koşullarım neden değişti?

Sigorta girişim 01.09.1999. Sigortalılık sürem 20 yıl, 5 ay, 1 gün. Daha önce e-devletten çalışma hayatıma baktığımda; sigortalılık süremi doldurmuş, prim gün sayımı doldurmama 179 gün kalmış, emeklilik yaşım da 56 olarak gözükmekteydi.

Ancak şimdi baktığımda; 5.900 olan prim gün sayısı koşulunu 7.000'e, sigortalılık süresini 25 yıla, emeklilik yaşımı da 58'e çıkarmışlar. Bu doğru olabilir mi? Ekte, çalışma hayatımın güncel ekran görüntüsünü paylaşıyorum. Bu konuda bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bilmediğimiz mevzuat değişikliği mi oldu? Ceren E.

İletiniz ekinde paylaştığınız ekran görüntüsünde de işe giriş tarihi olarak yer alan 01.09.1999 tarihinde adınıza emeklilik için gereken ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmiş ise 4/a statüsünden emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5.975 prim günü ve 56 yaş koşullarına tabi olursunuz.

01.09.1999 tarihindeki sigorta başlangıcı staj sigortası ise ya da işe giriş bildirgesi verilip uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmemiş ise ekran görüntüsünde hizmet başlangıç tarihi olarak gözüken 28.02.2002 tarihi emekliliğiniz açısından sigorta başlangıç tarihi kabul edilir. Buna göre de emeklilik için 7.000 prim günü ve 58 yaş ya da 4.500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş koşullarını sağlamanız gerekir.

01.09.1999 tarihli işe girişiniz uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışma ise emeklilik koşullarınızdaki değişikliğin nedeni, dosyanızda yer alan bilgiler ile sistemde yer alan bilgilerin farklı olması ya da hizmetlerinizin bildiriminde sigorta sicil numaranızın yanlış girilmiş olması olabilir. Bu durumda bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurabilirsiniz.

SGK girişimi düzelttirebilir miyim?

23 Ağustos 1999'da işe başladım fakat firma beni 27 Eylül 1999 girişli olarak SGK'ya bildirmiş. Bir şekilde bunu ispatlayıp geriye doğru SGK girişimi düzelttirebilir miyim? Sinan A.

İşe giriş bildirgeniz verilmiş olmakla birlikte işe başlama tarihiniz geç bildirildiğinden, işveren aleyhine hizmet tespit davası açabilirsiniz.

Eksik (geç) bildirilen çalışmanızı her türlü delil ve tanık ifadesiyle kanıtlamanız durumunda, mahkeme kararına istinaden sigorta başlangıç tarihinizi düzelttirmeniz mümkün olabilir.

Her şey 58 yaşında mı başlıyor?

Öğretmen eşimin emeklilik şartlarını içeren bilgiyi iletimin ekinde paylaşıyorum. Benim sorum; 6 yıl 25 yılı doldurmak için çalışsa, emekli maaşı almadan ayrılsa, yaşı 58 olduktan sonra emekli aylığı bağlanıyor mu, ikramiye alıyor mu yoksa her şey sadece 58 yaşında mı başlıyor; maaş, ikramiye, emeklilik hakkı… Mustafa G.

İletiniz ekindeki ekran görüntüsünde de belirtildiği üzere eşiniz 4/c statüsünden emeklilik için 25 yıl fiili hizmet süresi ve 58 yaş koşullarına tabi. Emekliliği için gereken 25 yıl fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra görevden ayrılıp, 58 yaşının dolmasını bekleyebilir.

Emekli aylığı, 58 yaşını doldurup aylık bağlanması için başvurduğunda bağlanır. Emekli ikramiyesi de emekli aylığı bağlandığında ödenir.