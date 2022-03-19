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Eski memurun engelli hakkıyla emeklilik koşulları

26 Temmuz 1980 doğumluyum. 1 Mayıs 2006 tarihinde memuriyete başladım. 2011 yılında yaşadığım rahatsızlık nedeniyle 2012 yılından itibaren yüzde 40 oranında engelli vergi indiriminden faydalanıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Serkan Ak

1 Ekim 2008 öncesinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olarak çalışmaya başlayanların engelli hakkıyla erken emeklilik koşullarının tespitinde “rapor tarihi” önemli.

1 Ekim 2008'den önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuata göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden, aylık talep tarihinde 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlara 5.400 gün (15 yıl) hizmet süreleri olması kaydıyla, yaş koşulu aranmaksızın emekli aylığı bağlanıyor.

Çalışmaya başladıktan sonra alınan rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

■ Yüzde 50 ile 59 arasında olduğu kabul edilenlere 5.760 gün (16 yıl),

■ Yüzde 40 ile 49 arasında olduğu kabul edilenlere 6.480 gün (18 yıl)

hizmet süresiyle, yaş koşulu aranmaksızın emekli aylığı bağlanıyor.

Raporunuzu ilk memuriyete başladığınız tarihten sonra aldığınızdan, emeklilik koşulları açısından ikinci şıkka tabisiniz.

Buna göre yüzde 40 engellilik oranıyla 6.480 gün (18 tam yıl) hizmet süresini tamamladığınızda, yaş koşulu aranmaksızın emekli olmaya hak kazanırsınız.

Geçmiş çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatı talebi

15 Ağustos 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1 Ekim 1992. 27 Mart 2007 tarihine kadar özel bir bankada çalıştım (bankanın kendi emekli sandığı vardı). 27 Mart 2007 tarihinde istifa ettim, kıdem tazminatı almadım. 1 Nisan 2007 tarihinde başka bir özel bankaya geçtim, bu bankada SSK kapsamında 12 yıl çalıştım. 2018 yılında sektörden istifa ederek ayrıldım. 510 gün askerlik borçlanması yaptım toplam sigorta sürem 9687 gün. Yaştan dolayı emeklilik süresini bekliyorum. 15 Ağustos 2022 tarihinde emekli olacağım. 1992-2007 yılları arasında çalıştığım sürelerin kıdem tazminatını alabilir miyim, alabilirsem nasıl bir yol izlemeliyim? Hakan Anık

1992-2007 yılları arasında özel bankada geçen çalışma sürenize ilişkin kıdem tazminatını maalesef iki nedenle alamazsınız.

Birincisi, istifaen kıdem tazminatına hak kazanabilmeniz için emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış olmanız gerekiyordu. İstifa ettiğiniz tarihte sigortalılık süreniz 15 yıldan az olduğundan kıdem tazminatına hak kazanamıyordunuz.

İkincisi, askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce yaptıysanız, buna göre de istifa ettiğiniz tarihte 15 yıl sigortalılık süreniz olduğunu kabul etsek, bu defa da istifa tarihiniz üzerinden 10 yıldan fazla süre geçtiğinden bugün talepte bulunamazsınız. Talepte bulunsanız da talep hakkınız zaman aşımına uğradığından ödeme yapılmaz.