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Evli kız çocuğuna yetim aylığı bağlanır mı?

Babam Bağ-Kur emeklisi. 2018'de vefat etti. Eşim Emekli Sandığı'ndan emekli. Benim kendime ait gelirim yok. Babamdan maaş alabilir miyim? Oya Giray

Kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için aranan asli koşul, kendisinden aylık bağlanacak anne ve/veya babanın ölüm tarihinde evli olmamasıdır. Anne ve/veya babanın ölüm tarihinde evli olmaları nedeniyle aylık bağlanmamış olan kız çocukları, daha sonra boşanmaları veya dul kalmaları halinde, aranan diğer koşulları da sağlamalarına bağlı olarak yetim aylığına hak kazanabiliyor.

Bu bağlamda, evli olduğunuz sürece babanızdan aylık alamazsınız. Ancak Allah geçinden versin, eşinizin vefatı halinde hem eşinizden hem babanızdan aylık alabilirsiniz.

3600 günden emekli olabilir miyim?

Doğum tarihim 2 Nisan 1967. 4 Nisan 1983 tarihinde SSK girişim ve 4268 prim günüm var. 3600 günden emekli olabilir miyim? Ahmet Çetinkaya

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Yasa ile ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için emeklilik şartları değiştirilirken, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için sadece normal emeklilik koşulları değil, 3600 prim günüyle yaştan emeklilik koşulları da kademelendirildi.

23 Mayıs 2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 prim günü ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaş koşullarını yerine getiremeyenler için, bu koşulları (15 yıl, 3600 gün ve 50/55 yaş) yerine getirdikleri tarih aralığına göre kademeli olarak kadınlar için 52-58, erkekler için 56-60 yaş koşulu getirildi.

15 yıl sigortalılık süreniz 23 Mayıs 2002 tarihinden önce dolmuş. 3600 prim gününü hangi tarihte tamamladığınız paylaştığınız bilgilerden tespit edilemiyor, ancak sizin özelinizde çok da önemli değil. Zira 55 yaş koşulunu 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra sağladığınızdan emeklilik için 60 yaş koşuluna tabisiniz. Buna göre, 3600 prim günüyle ancak 60 yaşınızı dolduracağınız 2 Nisan 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Borçlanılan süreler son yedi yıla sayılır mı?

2021 Aralık ayında eşim için 1.328 gün doğum borçlanması yaptık. Borçlandığımız gün sayısı son 7 yılda ödenen primler kapsamında mı değerlendirilir? Vacit Kadıoğlu

Borçlanılan prim günleri, borçlanılan ilgili aylara mal ediliyor. Doğum borçlanması da doğumların gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içinde kalan prim ödememiş günler için yapılıyor.

Bu bağlamda, doğum borçlanması yapılan süreler, doğumların gerçekleştiği tarihlerden itibaren prim ödenmeden geçen ilgili ayların primleri kabul edilir. Bu aylar, son 7 yıl (2520 gün) içinde kalıyorsa son 7 yılda ödenen primler kapsamında değerlendirilir. Son 7 yıl içinde kalmıyorsa, son 7 yılda ödenen primler kapsamında değerlendirilmez.