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EYT çıkarsa faydalanabilir miyim?

18 Mayıs 1998 sigorta girişliyim. 4352 gün primim var. Şu an 48 yaşındayım. EYT çıkarsa faydalanabilir miyim? Özlem Ö.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili henüz bir çalışma taslağı bile ortaya çıkmadığından EYT'liler için öngörülen emeklilik koşulları konusunda da bir veri yok. Konu kulis haberleri üzerinden tartışıldığından, EYT'lilerin ne şekilde emekli olabileceklerini net olarak söyleyebilmek mümkün değil.

Ancak şayet yasa çıkarsa, yasa hükümlerinden yararlanabilmek için en azından emeklilik için gereken yaş dışındaki, 4/a (SSK)'lılar ve banka sandığına tabi olanlar açısından sigortalılık süresi ve prim günü, 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında olanlar açısından hizmet süresi koşulunu sağlamış olmak gerekecek.

Bu bağlamda, sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT kapsamındasınız. Ancak yaş dışındaki sigortalılık süresi koşulu sağlamış olmakla birlikte prim günü koşulunu sağlamadığınızdan, yaşa takılma durumunuz henüz oluşmamış. EYT yasası çıkarsa, prim günü koşulunu da sağlamış olursanız yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden faydalanmanız mümkün olabilir.

Engelli hakkıyla ne zaman emekli olabilirim?

1 Haziran 1982 doğumluyum. 22 Haziran 2010 tarihinde SSK girişim, toplam 3362 gün primim var. Engel oranım yüzde 66'dır. Askerliğimi 15 ay yaptım. Engelli olarak ne zaman emekli olabilirim? Nurullah A.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 28. maddesinin beşinci fıkrası ile geçici 6. maddesine göre, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının (hastanelerin) sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin SGK Sağlık Kurulu'nca incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulu'nca çalışma gücündeki kayıp oranınızın;

– Yüzde 50-59 arasında olduğu kabul edilirse 16 yıl sigortalılık süresi ve 3900 prim günü,

– Yüzde 40-49 arasında olduğu kabul edilirse 18 yıl sigortalılık süresi ve 4300 prim günü şartlarını sağladığınızda yaş şartı aranmaksızın emekli olabilirsiniz.

Vergi indirimiyle emekli olan çalışabilir mi?

Özel bir sağlık kuruluşunda laboratuvar teknikeriyim. 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışmaktayım. 20 yılı aşkın sigortalılık sürem var. Yüzde 57 sağlık kurulu raporum var. Vergi indiriminden faydalanarak emekli olmam durumunda, emekli aylığı bağlandıktan sonra aylığım kesilmeden yeniden çalışmaya devam edebilir miyim? Bülent A.

Vergi indirimi hakkıyla emekli olduktan sonra emekli aylığınız kesilmeden 4/a (SSK) kapsamında özel sektörde ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak 5335 sayılı Kanun'un 30. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu idarelerinde herhangi bir kadro, pozisyon ve görevde çalışmaya başlamanız halinde aylığınız kesilir.