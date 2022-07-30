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EYT kapsamına giriyor muyum?

15.11.1983 doğumlu kadınım. 15.11.1996 yılında işe girdim, 10.10.2019 yılında işten ayrıldım. 7895 iş günüm var. EYT yasası çıkarsa faydalanır mıyım? Naime Y.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili henüz kamuoyu ile paylaşılan bir çalışma taslağı bile olmadığından, EYT'liler için öngörülecek emeklilik koşulları konusunda da bir veri yok. Bu nedenle kesin bir bilgi verebilmek olası değil. Ancak emeklilik koşulları 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirildiğinden, 8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında uzun vadeli sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor.

Uzun vadeli sigortalılık süresinin başlangıcı 1 Nisan 1981 (dahil) tarihinden sonra olan 4/a (SSK) sigortalılarının emeklilik uygulamasında, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak 18 yaşın doldurulduğu tarih dikkate alınmakla birlikte; 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların kademeli emeklilik koşullarının tespitinde, 18 yaşından önce olsa da adına ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödendiği tarih sigorta başlangıç tarihi kabul ediliyor.

Bu bağlamda, 18 yaşından önce olsa da 15.11.1996 tarihli başlangıcınız uzun vadeli sigorta kapsamında ise 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan kademeli emeklilik koşullarına tabisiniz, dolayısıyla EYT kapsamında olduğunuzu değerlendiriyorum.

18 yaşınızı doldurduğunuz tarihten itibaren 20 yıllık sigortalılık süreniz dolmuş. Prim gününüz de yeterli olduğundan, yaş dışındaki emeklilik koşullarını sağlamış durumdasınız. EYT yasası çıkarsa, yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden yararlanmanız söz konusu olabilir.

SSK emekli aylıkları için fark ödenmesi gerekmiyor mu?

SSK emeklisi bir akrabam var. Her ayın 19'unda kendi emekli aylığını, 23'ünde ölen eşinden dolayı ölüm (dul) aylığı almakta. Ancak 1 Temmuz da verilen maaş artışı farklarını almadılar. Maaşa yansıyan alındı. 1-19 ile 1-23 Temmuz arasındaki fark alınmadı. Bu farkların ödenmesi gerekmiyor mu? Abidin G.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. maddesine göre, emekli aylıkları 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren değil, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere artırılıyor.

Bu bağlamda, akrabanızın kendi emekli aylığının ödenme tarihi her ayın 19., eşinden aldığı ölüm (dul) aylığının ödenme tarihi her ayın 23. günü olduğundan, temmuz ayı artışları emekli aylığı için 19 Temmuz, ölüm aylığı için 23 Temmuz tarihlerinden geçerli olmak üzere yapılıyor. Dolayısıyla emekli aylığı için 19, ölüm aylığı için 23 günlük fark ödenmesi söz konusu olmuyor.

Memurların emekli aylığı artışına ilişkin yasa farklı olup, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanıyor. Ve yapılan artışlar 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan geçerli olduğundan, aylığın ödendiği tarihe göre fark ödenmesi söz konusu oluyor.

160 gün borçlanma emekliliğinizi 1 yıl öne çeker

11.04.1973 doğumluyum. 01.05.1999 başlangıçlı SSK kapsamında çalışanım. Askerliğimi 26.11.1996 – 18.05.1998 tarihleri arasında tamamladım. Ne kadar askerlik borçlanması yaparsam emeklilik süremi ne kadar öne çekebilirim? Caner G.

01.05.1999 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 58 yaş koşullarına tabisiniz. 160 gün askerlik borçlanması yaparsanız emeklilik yaşınız 57'ye, prim günü koşulunuz 5900 güne iner ve bir yıl erken emekli olursunuz.