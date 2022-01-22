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EYT kapsamında mıyım?

Doğum tarihim 3 Ağustos 1975. 3 Kasım 1999 tarihinde MEB'e bağlı devlet lisesinde İngilizce öğretmeni olarak göreve başladım. EYT yasası henüz çıkmamakla birlikte sorum şu; EYT kapsamına sadece sigortalı olarak çalışanlar mı dahil? Diğer bir ifadeyle ben devlet memuru olarak mevcut bilgilere göre EYT kapsamına giriyor muyum? Kapsama girmiyorsam kadın çalışan olarak mevcut yasalara göre hangi tarihte kaç yaşında emekli olabilirim ve emeklilik tarihinde emekli ikramiyesi ödeniyor mu? GS

9 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın, 4/a (SSK) sigortalıları prim günü ve sigortalılık süresi, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları prim günü, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında iştirakçi olanlar hizmet süresi koşullarını sağladıklarında emekli olabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle, bir de yaş koşulu getirildi.

Bu bağlamda sadece sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce olan sigortalılar (4/a'lılar) değil, hizmet başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan 4/c (Emekli Sandığı) iştirakçileri de EYT kapsamındalar. Ancak sizin hizmet başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olduğundan, maalesef EYT kapsamına girmiyorsunuz.

3 Kasım 1999 memuriyet (Emekli Sandığı) başlangıcıyla 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 58 yaş koşullarına tabisiniz. Geçmiş dönemde hizmet boşluğunuz yoksa ve bundan sonra da olmaması halinde 15 Kasım 2024 tarihinde 25 yıllık hizmet sürenizi tamamlarsınız. İsterseniz bundan sonra görevden ayrılıp emeklilik yaşınızın dolmasını bekleyebilirsiniz. 58 yaşınızı dolduracağınız 3 Ağustos 2033 tarihinde de emekli olmaya hak kazanırsınız. Emekli ikramiyeniz de emekli aylığınız bağlandığında ödenir.

Ağır engelli çocuğu olan erken emekli olabilir mi?

MEB'e bağlı ilkokulda görev yapan İngilizce öğretmeniyim. Oğlum otizmli, özel koşul gereksinimi olan ağır engelli bir birey. Yıpranma payı ile erken emekli olmam mümkün mü? C. Şahin

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki kadın sigortalıların, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve eklenen bu süreler emeklilik yaş haddinden de indiriliyor. Bu da prim günü/hizmet süresi ile emeklilik yaşının daha erken dolmasını ve erken emeklilik avantajı sağlayabiliyor. Kadınsanız, sizin de bu haktan yararlanmanız ve kazanacağınız hizmet süresi ve yaş indirimi ile daha erken emekli olmanız mümkün olabilir.

Emekli, eşi üzerinden sağlık yardımı alabilir mi?

Özel bankadan emekliyim. Eşim Kıbrıs gazisi. Benim özel sağlık sandığını iptal edip eşimin gazi sağlık sistemine geçiş yapabilir miyim? Yasemin Akdeniz

Asıl olan kişinin kendi sosyal güvenlik statüsüne bağlı olarak sağlık yardımı almasıdır. Kişiler sigortalı veya emekli olmaları ya da dul/yetim aylığı almaları halinde, bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmadıklarından, kendi sosyal güvenlik statüleri üzerinden sağlık yardımı alırlar.

Banka sandığı emeklisi olarak Kıbrıs gazisi olan eşinizin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmadığınızdan eşiniz üzerinden sağlık yardımı alamazsınız. Sağlık yardımını mensubu olduğunuz banka emekli sandığı üzerinden alabilirsiniz.