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EYT yasası çıkarsa faydalanabilir miyim?

1 Eylül 1998 tarihi başlangıç olmak üzere 1 yıl 2 ay sigortam (SSK) var. Daha sonra 10 Ekim 2000 tarihinde devlet memuru oldum ve halen çalışma hayatındayım. 7860 prim gün sayım var. Olası bir EYT çıkması durumunda ben de faydalanabilir miyim? Funda Gündemir

8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT kapsamındasınız.

EYT'liler için öngörülecek emeklilik koşulları konusunda kamu tarafından net bir bilgi paylaşımı olmamakla birlikte, şayet yasa çıkarsa, yasa hükümlerinden yararlanabilmek için en azından emeklilik için gereken yaş dışındaki, 4/a (SSK)'lılar ve banka sandığına tabi olanlar açısından sigortalılık süresi ve prim günü, 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında olanlar açısından hizmet süresi koşulunu sağlamış olmak gerekecek.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan 4/c statüsünden emeklilik için 20 yıl fiili hizmet süresi, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 4/a kapsamındaki prim gününüz dahil hizmet süreniz 3 tam yıldan az olduğundan 58 yaş koşuluna tabisiniz.

Yaş dışındaki 20 yıllık fiili hizmet süresi koşulunu sağlamış olduğunuzdan, yaşa takılma durumunuz oluşmuş. EYT yasası çıkarsa, yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden faydalanırsınız.

İkramiyemi alma olasılığı var mı?

23 Haziran 1972 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1 Aralık 1989. 1996-1997 yıllarında yedek subaylık (12 ay+3 ay öğrenci) vazifesini yaptım. 8500 prim günüm var. FHSZ'den faydalanma imkanım var mı? Vasfi Yavuz

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların 4/a (SSK) kapsamında emeklilik koşulları, 23 Mayıs 2002 tarihinde mevcut olan sigortalılık sürelerine göre belirleniyor.

12 aylık yedek subaylık dönemi karşılığı 3 ay fiili hizmet süresi zammına (FHSZ) hak kazanırsınız. Hak kazandığınız 3 aylık FHSZ sigorta başlangıç tarihinizi farazi olarak 3 ay geri götürür. Diğer bir söyleyişle, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan sigortalılık sürenize 3 ay ilave edilir.

1 Eylül 1989 tarihine geri gelen sigorta başlangıcınıza, diğer bir söyleyişle 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 12.5 yıldan az olan sigortalılık sürenizin 3 aylık FHSZ ilavesiyle 12,5 yıldan fazla olmasına göre de emeklilik yaşınız 52'den 51'e iner ve bir yıl erken emekli olursunuz.

Prim günü ve sigortalılık süresi koşullarını sağlamış olduğunuzdan, 51 yaşınızı dolduracağınız 23 Haziran 2023 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.