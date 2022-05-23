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Fesih hakkı memur emekliliği için kullanılabilir mi?

2001 Ağustos ayından 2018 Ağustos ayına kadar 4/c'li memur olarak görev yaptım. 2018 Aralık ayından bu yana 4/a'lı olarak bir fabrikada çalışıyorum. Yaklaşık toplam 9.400 gün prim ödemem var. 4/c statüsünde memur emeklisi olmak, bu nedenle 4/a kapsamında 1.260 günü geçmemek için işten ayrılma kararı verdim. Bu durum kıdem tazminatı almama engel olur mu? 3 yıl 5 aylık kıdem tazminatımı alabilir miyim? H.K.

Ağustos 2001 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için gereken yaş dışındaki 7.000 prim günü koşulunu sağlamışsınız. SGK'dan alacağınız “kıdem tazminatına esas yazı”yı işvereninize ibraz ederek işten ayrılmanız durumunda kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden memur emeklisi olmak için işten ayrılmanız, kıdem tazminatı almanıza engel değil. Kanun ile tanınmış emeklilik sebebi ile fesih hakkının kullanılması ile birlikte kıdem tazminatına hak kazanılacağının kabulü gerekir. Yargı kararlarına göre de işçinin hangi amaçla bu hakkı kullandığı, kıdem tazminatına hak kazanması açısından önem arz etmemektedir. SGK'dan alacağınız belgeyi ibraz ederek, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi kapsamında işten ayrılmak istediğinizi belirtmeniz yeterli.

Yurtdışında çalışırken Türkiye'de emekli aylığı alınabilir mi?

Türkiye'deki çalışma prim günlerim, zamanı gelince yurtdışı borçlanması yapmadan emekli olmaya yetiyor. Türkiye'ye gelip emeklilik başvurusu yaparken aynı anda yurtdışında (Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olan ülke) çalışıyor olmam, yurtdışında şirket ortağı olmam problem olur mu? Emeklilik için başvururken yurtdışında işten ayrılmam, şirket ortaklığını bitirmem gerekiyor mu? İsmi saklı

SGK'nın bu konudaki görüşü birkaç kez değişti. SGK, son olarak 17.09.2021 tarih ve 2021/32 sayılı Genelgesi ile yanlıştan döndü ve “Sözleşmeli/sözleşmesiz ülke ayrımı yapılmaksızın Ekim 2008'den önce sigortalı olup, bu tarihinden sonra sigortalı hizmeti olup olmadığına bakılmaksızın 5510 sayılı SSGSS Kanununun geçici 2. maddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının kesilmeyeceği” şeklinde görüş değiştirdi.

Sigorta başlangıcınız Ekim 2008 öncesi olmalı. Bu durumda, sadece Türkiye'deki prim günleriniz esas alınarak emekli olmaya hak kazanmanız halinde, Türkiye'ye gelip emeklilik başvurusu yaparken aynı anda yurtdışında çalışıyor olmanız, yurtdışında şirket ortağı olmanız problem olmaz. Emeklilik için müracaat ederken yurtdışında işten ayrılmanız, şirket ortaklığını bitirmeniz gerekmez.

Askerlik borçlanması yaşımı öne çeker mi?

25 Mart 1973 doğumluyum. 2005 yılı Aralık ayında SSK başlangıcım var. 2006 Şubat ayından bu yana aralıksız SSK'lı çalışıyorum. 2003 Aralık ayında kısa dönem askerlik yaptım. 155 gün askerlik borçlanması emeklilik yaşımı öne çeker mi? Yoksa ne zaman emekli olurum? Ömer S.

Askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı öne çekmez, sadece prim günü kazandırır. Prim gününüz 4.500 günden fazla olmalı. Bundan sonra prim ödemeseniz de 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanısınız.