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Geçmişe dönük Bağ-Kur tescili

2 Mart tarihli yazınıza istinaden soruyorum. Nisan 2002'de vergi ve oda kaydım var ve halen vergi mükellefiyetim devam ediyor. 2002'de Bağ-Kur kaydım yapılmamış, 2008'de sistem tarafından otomatik yapıldı. 2002 ve 2008 yılları arasındaki süreyi kazanabilir miyim? H. Zafer İçeli

2 Mart 2022 tarihli yazımda da belirttiğim gibi sizin de vergi mükellefi olduğunuz dönemi kapsayan düzenleme, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 8. maddesiyle yapıldı. Bağ-Kur kapsamında sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 1 Ekim 2008 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların, sigortalı olmalarını gerektiren çalışmalarının devam ediyor olması halinde, sigortalılık hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren başlatıldı. 4 Ekim 2000 ila 1 Ekim 2008 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemeleri koşuluyla, bu süreleri sigortalılık süresi olarak kazanmaları için de altı aylık başvuru süresi verildi.

2002 yılında vergi mükellefiyetinizin başladığı tarih ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasındaki sürenin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi için 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurmanız, vergi mükellefiyet sürenizin tamamı için hesaplanıp tebliğ edilecek borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemeniz gerekiyordu.

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde (1 Nisan 2009 tarihine kadar) başvurmadığınızdan, bugün için başvuruda bulunup, söz konusu süreyi Bağ-Kur sigortalılık süresi olarak kazanmanız maalesef mümkün değil.

Malulen emeklilik sonrası çalışma

2004 sigorta girişliyim. 2021 yılında emniyet hizmetleri sınıfından 5434 sayılı yasaya istinaden adi malul olarak emekli oldum. Şu an bir başka işyerinde 4/a'lı olarak çalışırsam veya kendi işimi kursam, üzerime bir dükkân açsam maaşım kesilir mi? Gökhan T.

2004 yılı sigorta başlangıcıyla 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında iştirakçi olup, adi malullük aylığınız 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlandığından, kendi işinizi kurup vergi mükellefi olmanız veya şirket kurmanız ya da özel sektörde 4/a (SSK) kapsamında çalışmaya başlamanız halinde malullük aylığınız kesilmez.

4/a (SSK) kapsamında özel sektörde çalışmaya başlamanız durumunda, çalışmanız karşılığı alacağınız ücretiniz üzerinden yüzde 7.5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılır. Kendi işinizi kurup vergi mükellefi olmanız veya şirket kurmanız durumunda sosyal güvenlik destek primi de ödemezsiniz.

Vergi indirimine bağlı emeklilik

25 Nisan 1977 doğumluyum. 1 Haziran 1999 ilk işe girişim. 5326 prim günüm var. Asgari ücretli çalışıyorum. Yüzde 40 engelli raporum var. Vergi indirimine başvurdum, cevap bekliyorum. Vergi indirimiyle emeklilik hakkım olur mu? Olursa normal aylık mı alırım yoksa düşük mü alırım? EYT yasası çıkarsa bana uyar mı? Ersin Kaya

Vergi indirimi alırsanız, sigortalılık süreniz 18 yıldan, prim gününüz de 4080 günden fazla olduğundan, yaş şartı aranmaksızın emekli olabilirsiniz. Emekli aylığınız, mevcut prim gününüze ve prime esas kazançlarınıza göre bağlanacak normal emekli aylığından düşük olmaz.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden

önce olduğundan EYT kapsamındasınız. Ancak henüz yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamadığınızdan EYT'li sayılmıyorsunuz.