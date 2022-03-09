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Hem 4/a hem 4/b kapsamında prim ödeyebilir miyim?

4/a kapsamında bir firmadan sigortalı iken başka bir firmanın ortağı ve yönetim kurulu üyesi olacağım. Yetersiz olan prim günüm artsın diye hem 4/a hem de 4/b kapsamında prim ödeyebilir miyim? M. Murat Arslan

4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılığın çakışması nedeniyle 4/a kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, 1 Mart 2011 tarihinden sonra yazılı talepte bulunmak ve prime esas kazanç alt sınırı ila üst sınırı arasında kalmak koşuluyla 4/b kapsamındaki sigortalılığı için de prim ödeyebiliyorlar. Ancak 4/a ve 4/b kapsamında ödenecek primlerin toplamı prime esas kazancın üst sınırından fazla olamıyor.

Bu durumda, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden 4/b kapsamında, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise 4/a kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendiriliyorlar.

4/b kapsamında ödenen primlerin uzun vadeli sigorta kolları yönünden sağlanan yardımlar açısından değerlendirilmesinde gün sayısı 4/a kapsamında bildirilen gün sayısından fazla olamıyor, bu şekilde hesaplanan gün sayısı bildirilen prime esas kazancın azami tutarını geçemiyor.

4/b kapsamında ödenecek primler uzun vadeli sigorta kolları yönünden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından sağlanan haklar ve yararlanma koşulları açısından 4/a kapsamındaki hizmetlerle birlikte dikkate alınıyor. Ancak hizmetin değerlendirilmesinde ay 30 günü, prime esas kazançlar ise prime esas kazanç üst sınırını geçemiyor. Hastalık ve analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde de sigortalılık statüsü 4/a olarak değerlendiriliyor.

Bu bağlamda, 4/a kapsamında çalışırken başka bir şirkete ortak ve yönetim kurulu üyesi olmanız nedeniyle ayrıca 4/b kapsamında da prim ödemeniz mümkün. Üzerinden prim ödeyeceğiniz kazanç tutarları emekli aylığınızın hesabında 4/a kapsamında bildirilen prime esas kazançlarınız ile birlikte değerlendirilir. Ancak prim günü hesabında ay 30, yıl 360 gün olarak değerlendirildiğinden, prim günü açısından avantaj sağlamaz. Diğer bir deyişle, eksik prim gününüzü tamamlamanıza katkı sağlamaz.

EYT çıkarsa yararlanır mıyım?

1976 doğumluyum. 14 Nisan 1998'de sigorta girişim var. Prim günüm 3125. 2011 doğumlu bir çocuğum var. EYT çıkarsa ben de yararlanır mıyım? Özlem Erikli

EYT'liler için öngörülecek emeklilik koşulları konusunda kamuoyu ile paylaşılan net bir bilgi olmamakla birlikte, şayet yasa çıkarsa, 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalıların yasa hükümlerinden yararlanabilmeleri için en azından emekliliği için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış olmaları gerekecek.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT kapsamındasınız. Ancak prim günü koşulunu sağlamamış olduğunuzdan henüz EYT'li sayılmıyorsunuz. Yasanın çıkması halinde, yasada öngörülecek şartları sağlamanıza bağlı olarak EYT yasası hükümlerinden yararlanmanız mümkün olabilir.