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Hem dul hem yetim aylığı alana ödenecek bayram ikramiyesi

Annem Emekli Sandığı iştirakçi­si babasından ve Bağ-Kur sigorta­lısı kocasından maaş alıyor. So­rum şu; bayram ikrami­yesi neden düşük olan Bağ-Kur maaşı esas alı­narak veriliyor? Düşük maaşta düşük ikramiye oluyor. Son bayram ikramiyesi olarak 800 TL civarında bir ödeme yapıldı. Ayla Tutuş

Verdiğiniz bilgilerden, annenizin babasından aldığı yetim aylığı tutarının eşinden aldığı dul aylığı tutarından fazla olduğu anlaşıyor. Bu nedenle de babasından aldığı aylık üze­rinden ödenmesi halinde alacağı ikramiye tutarının daha fazla olacağını düşü­nüyorsunuz. Ancak durum düşündüğünüz gibi değil.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda öde­nen 1.100'er TL tutarın­daki bayram ikramiyesi, dul ve yetim aylığı alan eş, çocuk, ana ve babaya his­seleri oranında ödeniyor.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık (örneğin, hem kendi çalışmasında dolayı emekli aylığı hem eşinden dul aylığı ya da eşinden dul, anne/babasından yetim aylığı) alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerin­den ödeme yapılıyor. En fazla ödemeye imkan veren dosyanın tespiti de ödenen aylık tutarı­na göre değil, ödenen aylık oranına göre yapılıyor.

Buna göre, tutarı fazla olsa da annenize babasın­dan bağlanan aylığın oranı, kendisinden başka hak sahibi olup olamamasına göre yüzde 25-50 arasında olur. Eşinden bağlanan ay­lığın tutarı az olsa da oranı yüzde 75 olmalı (zira 825 TL, 1.100 TL'nin yüzde 75'i oluyor).

Bu durumda, annenizin babasından aldığı aylığın oranı en fazla yüzde 50 olacağından 550 TL, eşin­den bağlanan aylığın oranı yüzde 75 olduğundan 825 TL ikramiye ödenmesine imkan veriyor. Yasa gereği, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapıldığından, annenize eşinden bağlanan dul aylığına bağlı olarak 825 TL bayram ikramiyesi ödenmesi doğru uygulama.

Emekli Sandığı Bağ-Kur'lu yetime aylık bağlar

Emekli Sandığı emek­lisi olan eşim Şubat 2022'de vefat etti. Kızım bekâr. Halen limi­ted şirket ortağı olarak Bağ-Kur kapsamında sigortalı. Bu hali ile annesinden yetim aylığı alabilir mi? Alamaz ise pandemi döneminde işleri iyi gitmediğinden ortaklıktan ayrılmayı düşünüyor. O zaman yetim aylığı alabilir mi? Ahmet D.

2008 Ekim ayı başından önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanlar ile bunla­rın hak sahibi dul ve yetim­leri hakkında, vefat tarihine bağlı olmaksızın 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanıyor.

Bu bağlamda, T.C. Emekli Sandığı emeklisinin bekâr veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış ya da dul kalmış kız çocuğuna, T.C. Emekli Sandığı iştirak­çisi veya emeklisi olması halinde yetim aylığı bağ­lanmıyor. Ancak SSK veya Bağ-Kur ya da özel banka emekli sandıkları kapsa­mında çalışsalar da emekli olsalar da yetim aylığı bağlanıyor.

Kızınız evlenmediği süre­ce, Emekli Sandığı emeklisi olan annesinden yetim ay­lığı alabilir. Başvurduğunda, 2022 Mart ayından geçerli olmak üzere kendisine aylık bağlanır.

İkramiye farkı alabilecek miyim?

Eylül 2021 tarihin­de 31 yıl 10 ay hizmet süremi doldurarak sınıf öğretmenliği görevimden emekli oldum. 3600 ek gösterge yürürlüğe girdi­ğinde emekli ikramiyesi farkını alabilecek miyim? Ayrıca emekli ikramiye­lerinde oluşan şimdiye kadarki farkları alabili­yor muyum? Gönül O.

3600 ek göstergeye bağlı olarak ikramiye farkı, 2022 yılında yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere ödenecek. 2021 yılında emekli olduğunuzdan, yaş haddi nedeniyle emekli olmuş olsanız bile maalesef ikramiye farkı alamıyorsu­nuz.