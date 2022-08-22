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Hizmet tespit davası açabilirsiniz

4/a tescil tarihim e-devlet kaydında 05.01.1999, hizmete başlama tarihim ise 27.09.2005 görünmektedir. Ödenen prim gün sayım 3.553, sigortalılık sürem 16 yıl 10 ay 1 gün olarak belirtilmektedir. Anlaşılan o ki 1999 yılında sigorta girişim yapılmış, fakat prim ödenmemiş. EYT kapsamına hak kazanmış olmakla beraber işverenim beni bu haktan mahrum etmiş görünüyor. Kanunen hakkımı nasıl arayabilirim? Ayrıca geriye dönük, primlerimi kendim ödeyip uzun vade çalışma süremi ilk işe giriş tarihim olan sigorta başlangıç tarihine çekebilir miyim?

Onur K.

Geriye dönük, primlerinizi kendiniz ödeyip uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışma sürenizi ilk işe giriş tarihiniz olan sigorta başlangıç tarihine çekemezsiniz. Ancak işe giriş bildirgeniz verilmiş ise hizmet tespit davası açabilirsiniz. İşe giriş bildirgeniz verilememiş ya da adınıza SGK'ya herhangi bir bildirim yapılmamış ise söz konusu tarih üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmiş olduğundan hizmet tespit davası da açamazsınız.

Diğer yandan, sigortalı çalışmalarınıza ilişkin bildirimler yanlış sigorta sicil numarasıyla yapılmış ve bir başka sigortalının dosyasına kaydedilmiş olabilir. O dönemde çalıştığınız işyerinden bu bilgiye ulaşmanız mümkün ise hizmet kayıtlarınızı dava açmadan da düzelttirebilirsiniz.

1.259 günü aşmazsanız sorun olmaz

1 Kasım 1994 SSK girişliyim. Toplam prim gün sayım 6.453. Sadece SSK primi. Emeklilik yaşım 55. 15 Ağustos 2021 Bağ-Kur girişliyim. İleride emekli maaşımı düşüreceğinden birleştirme de düşünmüyorum. Son 7 yıl kuralını bana da uygulayıp, “zorunlu Bağ-Kur primini (9.000 gün) tamamlayın” denebilir mi? Asgari ücret üzerinden Bağ-Kur primi ödeyerek iş hayatına devam etmem ya da SSK'ya geçip asgari ücretten prim ödemem emekli maaşımı düşürür mü? Gökhan İ.

Son 7 yıl kuralı gereği, Bağ-Kur kapsamındaki prim ödemeniz 1.259 günü aşmadığı sürece SSK statüsünden emekli olursunuz. 1.259 günü aşarsanız, hizmet birleştirmesi yapılacağından SGK 9.000 günle Bağ-Kur statüsünden emekli eder.

“Hizmet birleştirmesi yapılmadan sadece SSK hizmetimle emekli edin” derseniz, muhtemelen SGK kabul etmez ve yargıya başvurmanız gerekir. Bu da emeklilik sürecinizi uzatır.

Bundan sonraki süreçte ödeyeceğiniz primlere ilişkin kazanç tutarı, hangi statüde olursa olsun, Ekim 2008 sonrası döneme ilişkin mevcut prime esas kazanç ortalamanıza etkisi ölçüsünde emekli aylığınızı etkiler.