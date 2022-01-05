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İhraç edilen memur hangi durumda ikramiye alabilir?

1996 Mayıs ayında polis memuru oldum. 1998-1999 yıllarında 18 ay askerlik yaptım, askerliğimi 2010 yılında saydırdım. 2016 Ağustos ayında KHK ile ihraç edildim. 2021 Mayıs ayında emekli maaşım bağlandı, ikramiye alamadım. 1992-1995 yıllarında sigortalı olarak çalıştım, bu süreyi saydırdım. 2016'dan sonra 2021 yılına kadar sigortalı çalışmadım. Kamil Yüce

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, hizmetlerinin tamamı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/c maddesi kapsamında geçenlerden emekli aylığı bağlananlara, meslekten ihraç edilmiş olsalar da emekli ikramiyesi ödeniyor.

Diğer sigortalılık statülerinde (4/a, 4/b, banka emekli sandığı gibi) çalışması olup, hizmet süreleri birleştirilerek emekli aylığı bağlananlara ise memuriyette geçen çalışmalarının 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması koşuluyla emekli ikramiyesi ödeniyor. Hizmetlerinizin tamamı 5434 ve 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında geçmediğinden, diğer bir deyişle 4/a (SSK) kapsamında da prim ödemeniz olup, emekli aylığınız SSK ve Emekli Sandığı hizmetleriniz birleştirilerek bağlandığından, emekli ikramiyesi ödenmesi için memuriyetinizin 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyordu. Meslekten ihraç edildiğinizden, bu koşulu sağlayamamış oluyorsunuz. Bu nedenle de ikramiyeniz ödenmemiş.

Sadece Emekli Sandığı'na tabi hizmetleriniz üzerinden emekli aylığına hak kazanıyorsanız (yıpranma ve askerlik borçlanması dahil en az 25 tam yıl hizmetiniz varsa), emekli aylığınızın hizmet birleştirmesi yapılmaksızın sadece Emekli Sandığı hizmetleriniz üzerinden bağlanmasını ve emekli ikramiyenizin ödenmesini talep edebilir, talebinizin karşılanmaması halinde (talebiniz karşılanmayacaktır!) yargı yoluna başvurarak, ikramiyenizi yargı kararı ile almanız mümkün olabilir.

Hem eşten hem babadan iki aylık alınabilir mi?

Eşim 1994 yılında vefat etti ve ben ondan Bağ-Kur dul aylığı almaktayım. Babam ise 2020 yılında vefat etti, ondan kalan SSK maaşını ise annem almakta. Annemin babası da 2020 yılında vefat etti, o da SSK emeklisi idi. Sorum şu; annem hem babasından hem de eşinden maaş alabilir mi ya da annem babasının maaşını talep etse ben hem dul aylığı hem de yetim aylığı alabilir miyim? Alabilirsem dul maaşım azalır mı, babamın maaşının yüzde kaçını alabilirim?

Nisan Uçar

Her ikisi de SSK'lı olup vefat tarihleri de 1 Ekim 2008 tarihinden sonra olduğundan, anneniz hem eşinden hem babasından ayrı ayrı aylık alamaz. Ancak eşinden ve babasından bağlanabilecek aylıklar arasında tercih yapabilir.

Sizin durumunuza gelince, herhangi bir sigortalılık statüsünde çalışmıyor veya kendi çalışmanız nedeniyle emekli aylığı almıyorsanız, eşiniz ile babanızın sigortalılık statülerinin farklı olması ve eşinizin vefat tarihinin 1 Ekim 2008 tarihinden önce, babanızın vefat tarihinin 1 Ekim 2008 tarihinden sonra olması nedeniyle babanızdan da aylık alabilirsiniz. Babanızdan aylık bağlanması, eşinizden almakta olduğunuz aylığı azaltmaz. Babanızın aylığının yüzde 25'i bağlanır.