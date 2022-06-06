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İhraç edilen memur hangi halde ikramiye alabilir?

2016 yılında öğretmenlikten ihraç oldum. 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldum. 1993 yılında sigorta başlangıcım var. 23 Kasım 1999'da öğretmen oldum. Şimdi bir atölyede çalışmaya başlayacağım. Sigortam yapılacak ama Emekli Sandığı'ndan bir yetkili “Mesleği ne olursa olsun ihraç olmuş bir memur bir gün bile sigortalı çalışsa emekli ikramiyesi alamaz” dedi. Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum. Nadir A.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, hizmetlerinin tamamı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/c maddesi kapsamında geçenlerden emekli aylığı bağlananlara, memuriyetten ihraç edilmiş olsalar da emekli ikramiyesi ödeniyor.

Birden fazla sigortalılık (4/a, 4/b, 4/c, banka emekli sandıkları) kapsamında prim ödemesi olup, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise memuriyet sürelerine ilişkin emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, memuriyetlerinin 1475 saylı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor.

Memuriyetten ihraç edilmiş olanlar, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarını sağlayamamış olduklarından, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlanması durumunda ikramiye ödenmiyor.

Bu bağlamda, yetkilinin söylediği doğru. Memuriyetten ihraç edilmiş olduğunuzdan, 4/c ve 4/a hizmetleriniz birleştirilerek emekli aylığı bağlandığında ikramiye ödenmez.

Ancak müstakar hale gelen yargı kararları sonrası, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlanmış olmakla birlikte, 4/c kapsamındaki hizmeti tek başına aylık bağlanması için yeterli olanlara (9 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olup kadın ise en az 20, erkek ise en az 25 yıl 4/c hizmeti olanlara) ikramiye ödeniyor. Memuriyetlerinin kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması şartı aranmıyor.

4/c statüsünden yaştan emeklilik için 15 tam yıl fiili hizmet süresi gerekiyor. 4/c kapsamındaki hizmet süreniz 15 yıldan fazla. 61 yaşınızı doldurduğunuzda yaştan emeklilik için tek başına yeterli olacak. Bu bağlamda, 61 yaşınızı doldurduğunuzda emeklilik talep edip, ikramiyenizin ödenmemesi durumunda, yukarıda normal emeklilik açısından açıkladığım durumu emsal göstererek yargı yoluna başvurmanız mümkün olabilir. Ya da yine 61 yaşınızı doldurduğunuzda, emekli aylığınızın 4/a kapsamındaki çalışmanız dikkate alınmaksızın (yani hizmet birleştirmesi yapılmaksızın) sadece Emekli Sandığı hizmetiniz dikkate alınarak hesaplanmasını talep edip, bu talebinizin karşılanmaması halinde yargı yoluna başvurarak, ikramiyenizi yargı kararı ile almanız mümkün olabilir.