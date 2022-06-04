PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İki babadan yetim aylığı alınabilir mi?

Amcam 2009 yılında beni evlat edindi. Kendisi 2014'te vefat etti ve bana yüzde 50 oranında aylık bağlandı. Kendim SSK'lı bir işte çalışıyorum, ancak bekârım. 2016 yılında ise kendi babam vefat etti. Babamdan, Emekli Sandığı emeklisi olan anneme yüzde 50 oranında aylık bağlandı. İnternette tesadüfen okuduğum bir yazıda evlat edinilen çocukların hem evlat edinen babadan hem de öz babasından maaş alabildiğini öğrendim. SGK'ya iki kez gidip sordum, dilekçe yazdım ama ekte gönderdiğim yazıdan da görüleceği üzere geri dönüşler bambaşka bir durumu açıklıyordu. Net bir cevap alamadım. Benim statüm SSK, beni evlat edinen babamın ve kendi babamın statüsü Emekli Sandığı. Bu konuda görüşünüzü belirtebilir misiniz? İpek İ.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre, ölüm (yetim) aylığı bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan çocuklar ile sigortalı ve eşi tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da hak sahibi sayılmaktadır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nda da evladı olmayan bir şahıs tarafından alınmış, evlat edinilmiş çocuklar, yetim aylığı bağlanacak olan çocuklar arasında sayılmıştır.

Bu bağlamda, aranan diğer koşulların sağlanmasına bağlı olarak hem öz babadan hem de kendisini evlat edinen babadan yetim aylığı hak sahipliğine bir engel yok. Ancak 5434 sayılı Kanun'a göre, Kanun'da belirtilen istisnalar dışında, aynı anda iki yönden aylığa hak kazanılması halinde, iki yönden aylığa hak kazananların tercih ettikleri aylıkları ödeniyor.

Evlat edinen amcanız da babanız da Emekli Sandığı'na tabi olduğundan, diğer bir deyişle her iki babanızın da statüsü Emekli Sandığı olduğundan, maalesef ikisinden ayrı ayrı aylık bağlanmıyor. Bu gibi durumlarda (yani birden fazla aylığa hak kazanılması durumunda) yüksek olan aylığın bağlanması söz konusu oluyor. SGK'dan gelen yazıyı da bu bağlamda okumak

gerekiyor.

Öz ve evlat edinen babalarınızdan biri SSK, Bağ-Kur ya da banka emekli sandığı statüsünde olsaydı, siz de herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışmıyor veya kendi çalışmanız nedeniyle emekli aylığı almıyor olsaydınız her ikisinden de aylık bağlanması söz konusu olurdu.

Üç aylık almak mümkün mü?

Annem isteğe bağlı SSK emeklisi. SSK emeklisi babam 17 Mart 2022'de vefat etti. Anneme babamın maaşının yüzde 50'si bağlandı. Dedem Emekli Sandığı emeklisi olarak 2005 yılında vefat etmişti. Bu durumda anneme dedemden maaş bağlanır mı ya da maaş tutarı ile ilgili seçenek hakkı olur mu? Nesrin A.

Anneniz ve babanız SSK, dedeniz Emekli Sandığı emeklisi olduğundan, annenize dedenizden de aylık bağlanır. Böylece anneniz, kendi emekli aylığı, babanızdan dul aylığı, dedenizden yetim aylığı olmak üzere üç aylığı da alabilir.

Temmuz zammı emekli aylığını etkiler mi?

Emeklilik yaşım 20 Ağustos 2022'de doluyor. Yaşım dolunca hemen başvurmalı mıyım? Dilekçeyi günü gününe vermek daha mı iyidir? Temmuz zammı maaşı etkiler mi? Sebahattin Y.

Emekli aylıkları, emeklilik başvurusunun yapıldığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Bu bağlamda, dilekçenizi ayın ilk günü de verseniz, son günü de verseniz, emekli aylığınız izleyen aybaşından itibaren bağlanır. 2022 yılı içinde ne zaman emekli olursanız olun, temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak zam emekli aylığınıza yansır.