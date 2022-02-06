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İkramiyemi almam için ne yapmalıyım?

3 Şubat tarihli yazınızı okudum, benim de durumum benzer. Ben 1 Kasım 2021'de emekli oldum. Maaşımı alıyorum fakat ikramiyem henüz ödenmedi. Bende KHK ile ihraç edildim. Öğretmenim. Emeklilik yılım 25 yıl 9 ay çıktı. Öğretmenlikten önce 134 gün 4/a sigortam vardı fakat öğretmenlikte geçen sürem 25.5 yıl. İkramiyemi almam için ne yapmalıyım? Erhan Hoca

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, hizmetlerinin tamamı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 4. maddesi (4/c) kapsamında geçenlerden emekli aylığı bağlananlara, meslekten ihraç edilmiş olsalar da emekli ikramiyesi ödeniyor.

3 Şubat tarihli yazım da hizmetlerinin tamamı 5434 ve 5510 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi (4/c) kapsamında geçen okura ilişkindi. Bu nedenle de memuriyetten çıkarılsa da emekli aylığı bağlandığında emekli ikramiyesi ödenir. Sizin durumunuz ise farklı. Memuriyet dışında 4/a (SSK) kapsamında da hizmetiniz var ve emekli aylığınız bu hizmetinizde dikkate alınarak, yani hizmet süreleriniz birleştirilerek bağlanmış.

5434 sayılı Kanun'un 89. maddesine göre, diğer sigortalılık statülerinde (4/a, 4/b, banka emekli sandığı gibi) çalışması olup, hizmet süreleri birleştirilerek emekli aylığı bağlananlara, memuriyette geçen çalışmalarının 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması koşuluyla emekli ikramiyesi ödeniyor.

Hizmetlerinizin tamamı 5434 ve 5510 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi (4/c) maddesi kapsamında geçmediğinden, diğer bir deyişle 4/a (SSK) kapsamında da prim ödemeniz olup, emekli aylığınız SSK ve Emekli Sandığı hizmetleriniz birleştirilerek bağlandığından, emekli ikramiyesi ödenmesi için memuriyetinizin kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyordu. Meslekten ihraç edildiğinizden, bu koşulu sağlayamamış oluyorsunuz. Bu nedenle de ikramiyeniz ödenmemiş.

Emekli Sandığına tabi hizmetiniz 25 yıldan fazla olduğundan, emekli aylığınızın 4/a kapsamındaki çalışmanız dikkate alınmaksızın (yani hizmet birleştirmesi yapılmaksızın) sadece Emekli Sandığı hizmetiniz dikkate alınarak hesaplanmasını talep edip, bu talebinizin karşılanmaması halinde (talebiniz karşılanmayacaktır!) yargı yoluna başvurarak, ikramiyenizi yargı kararı ile almanız mümkün olabilir.

Yargının, kişinin tüm sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet sürelerini birleştirmeye zorlanamayacağına, Emekli Sandığına tabi hizmeti tek başına emekli aylığı bağlanması için yeterli olanlara, hizmet birleştirmesi yapılmaksızın sadece Emekli Sandığına tabi hizmetleri dikkate alınarak emekli aylığı bağlanması ve emekli ikramiyelerinin ödenmesi gerektiğine ilişkin kararları var.

Doğum borçlanmasını 4/a'ya nasıl saydırırım?

Şu an isteğe bağlı sigortalıyım. Doğum borçlanması yapmak istiyorum ama bu borçlanmanın 4/a'dan sayılmasını istiyorum. Nasıl yaparsam borçlanma primleri 4/a'dan sayılır? Günay Akçam

Doğum nedeniyle borçlandırılan süreler, borçlanıldığı tarihteki sigortalılık statüsünde, sigortalılık sona erdikten sonra borçlandırılan süreler ise en son sigortalılık statüsünde değerlendiriliyor. Bu bağlamda, isteğe bağlı sigortalılığınız devam ederken ya da isteğe bağlı sigortalılığınız sona erdikten sonra borçlanmanız halinde, borçlandırılan süreler 4/b (Bağ-Kur) statüsünde sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Borçlanacağınız sürelerin 4/a (SSK) statüsünde değerlendirilmesi için isteğe bağlı sigortalılığınızı sona erdirip 4/a kapsamında çalışmaya başlamanız, borçlanma başvurusunu da 4/a statüsündeki sigortalılığınız devam ederken ya da 4/a statüsündeki sigortalılığınız sona erdikten sonra yapmalısınız.