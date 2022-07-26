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İşveren tarafından haklı nedenle fesih

1998 yılında bir şirkette işe başladım. 09.03.2021 yılında aynı işyerinde çalışan bir bayanla tartıştım ve taciz suçlamasıyla mahkemelik oldum. 3 ay tutuklu kaldıktan sonra 2 yıl 1 ay ceza aldım ve serbest bırakıldım. Çalıştığım işyeri 09.03.2021 tarihinde 29. maddeden beni işten çıkarmış. Söylememe rağmen tazminatımı ödemediler. Ne yapmam gerekiyor, tazminat davası açsam alabilir miyim? İsmi saklı

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-c maddesinde, “işçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması”, 25/II-d maddesinde, “işçinin işverenin başka işçisine sataşması” ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller arasında sayılmış olup, işverene iş sözleşmesini bildirimsiz olarak (tazminatsız) fesih hakkı veriyor.

İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışınız nedeniyle haklı sebeple işten çıkarılmışsınız. Hakkınızdaki suçlama nedeniyle ceza da almışsınız. Bu durumda tazminata hak kazanamazsınız.

Yine de tazminat talep edecekseniz önce arabulucuya başvurmanız, arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alamamanız durumunda iş mahkemesinde dava açmanız gerekiyor.

Doğum borçlanmasıyla başlangıcınızı geri götüremezsiniz

1980 doğumluyum. 2000 yılında sigorta girişim, 5.400 prim günüm var. 2 çocuğum var, doğum borçlanması yaparak ne zaman emekli olabilirim? EYT kapsamına girer miyim? M. Acar

Bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı doldurduğunuzda (25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü koşullarıyla) emekli olmaya hak kazanırsınız. Dolayısıyla doğum borçlanması yapmak zorunda değilsiniz.

Doğum borçlanması, ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra doğan çocuklar için yapılabiliyor. Sigorta başlangıcı öncesi doğan çocuklar için borçlanılamadığından, genel olarak sigorta başlangıcı doğum borçlanmasıyla geri çekilemiyor. Sadece staj sigortası olanların staj sigortası ile uzun vadeli sigorta başlangıcı arasında doğan çocukları için yapacakları borçlanmalar, sigorta başlangıcını geri götürüyor. Doğum borçlanmasıyla sigorta başlangıcınızı Eylül 1999 öncesine götüremeyeceğinizden EYT kapsamına giremezsiniz.

Emeklilik yaşınız 52

17.05.2022 tarihinde e-devletten emeklilik başvurusu yaptım. Bir ay kadar cevap alamayınca Kadıköy SGK'ya gidip konuştum bana “e-devletin beni yanlış yönlendirdiği ve 52 yaşında emekli olabileceğim” söylendi. Hizmet listem, elime tutuşturulan red cevabı, e-devlet emeklilik hesaplama görüntülerim ekte. Doğum tarihim 16.05.1971, SSK başlangıcım 01.07.1994. SSK, Bağ-Kur ve Banka Sandığı hizmetim var. N.Y.

4/a (SSK) veya banka sandığından emekli olsaydınız, 1 Temmuz 1994 sigorta başlangıcıyla emeklilik için 51 yaş koşuluna tabi olurdunuz.

Ancak son 7 yıllık hizmet dökümünüze göre 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olacaksınız. 4/b statüsünden emeklilikte, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan sigortalılık süresine göre değil, 1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan prim gün sayısına göre emeklilik koşulu belirleniyor.

23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla toplam 2.412 gün (6 yıl, 8 ay, 12 gün) prim gününüz var. Buna göre de 4/b statüsünden emeklilik için gereken yaşınız 52 oluyor.