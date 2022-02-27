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Kadroya geçirilen taşeron işçilerinin istihdam süreleri

Taşeron sisteminden kadroya geçirilen kız kardeşimin taşeron işçi olarak çalışmadan önceki sigortalı hizmet süresinin idarece göz önüne alınarak re'sen emekli edilmesi yasal mıdır? Kız kardeşim 6 Mart 1972 doğumlu olup, sigorta başlangıcı 1 Nisan 1993 tarihidir. Şakir Gamlıoğlu

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23 ve geçici 24. maddelerinde, geçici 23. madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin ve geçici 24. madde kapsamında işçi statüsüne geçirilenlerin “istihdam süresinin hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyeceği” hükmü yer alıyor.

Bu bağlamda, taşeron sisteminden kadroya geçirilenlerin çalışmalarının, emekliliğe hak kazandıkları tarih itibarıyla sona erdirilmesi yasal dayanaktan yoksun olmayıp, yasa hükmü gereği.

Kız kardeşiniz 1 Nisan 1993 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5600 prim günü ve 49 yaş şatlarına tabi. Sigortalılık süresi 1 Nisan 2013, 49 yaşı 6 Mart 2021 tarihinde dolmuş. Prim gününü belirtmemişsiniz. Sigortalılık süresi ve yaş koşullarını daha önce sağlamış olmasına rağmen prim günü koşulunu yeni sağlamış olmalı.

Emekli aylığı bağlanması için aranan üç koşulu da sağladığından sözleşmesi sona erdirilmiş. Bu durum emekliye sevk değil, yasal düzenleme gereği çalışmanın sona erdirilmesidir. Kız kardeşiniz isterse emeklilik başvurusunda bulunmayabilir, emekli olmaya zorlanamaz ancak geçirildiği kadrodaki çalışması sona erer.

Memuriyet öncesi sigorta başlangıcı

24 Kasım 2000 tarihinden bugüne memur olarak çalışmaktayım. Memuriyet öncesinde Şubat 1997'de sigorta başlangıcım var. Bu sigorta başlangıcım emekli olma yaşımı etkileri mi? Yani kaç yaşında emekli olabilirim?

Ahmet Korkmaz

Sigorta başlangıç tarihi, 4/a (SSK) statüsünden emekli olacakların emeklilik yaşını etkiler. Zira 8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olanların 4/a (SSK) statüsünden emeklilik koşulları, 23 Mayıs 2002 tarihinde mevcut olan sigortalılık sürelerine göre belirleniyor. 4/a statüsünden emekli olmanız söz konusu olsaydı Şubat 1997 sigorta başlangıcıyla emeklilik yaşınız 56 olurdu.

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emekli olacakların emeklilik koşullarının belirlenmesinde ise sigortalılık süresi değil, 23 Mayıs 2002 tarihinde mevcut olan fiili hizmet süresi/prim günü dikkate alınıyor. Bu bağlamda, emeklilik yaşınızın tespitinde Şubat 1997 tarihi değil, 4/a kapsamındaki prim gün sayınız ile 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan 4/c kapsamındaki hizmet sürenizin toplamı esas alınır.

4/a kapsamındaki prim gün sayınızı belirtmemişsiniz. 4/a kapsamındaki prim gün sayınız 1.5 yıldan az ise 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla toplam prim günü/hizmet süreniz 3 tam yıldan az olacağından 4/c statüsünden emeklilik yaşınız 60 olur. Hizmet süreniz 3 tam yıl ve üzerinde ise emeklilik yaşınız 58 olur.