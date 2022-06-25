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Katsayı ve ek gösterge artışına bağlı ikramiye farkı

Emekli polis memuruyum ve lisans mezunuyum. 6 Şubat 2022 tarihinde yaş haddinden emekli oldum ve emekli ikramiyemi aldım. Çıkacak olan ve 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilen 3.600 ek gösterge yasasından dolayı emekli ikramiye farkı alabilir miyim? Eğer alabilirsem hangi kanun ve hangi maddesine göre? Turhan A.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananlara, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden ilk mali yılın birinci ayında emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelen artışlara bağlı olarak ikramiye farkı ödemesi yapılıyor.

Bu bağlamda, öngörülen 3.600 ek gösterge düzenlemesinin 2023 Ocak ayında yürürlüğe girmesi durumunda, ek gösterge artışına bağlı olarak ikramiye farkı almanız mümkün olabilecek.

Yine aynı madde hükmüne göre, aylığa hak kazanılan tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle de ayrıca ikramiye farkı ödeniyor. Aylığa hak kazanılan tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan dolayı ikramiye farkı ödeniyor.

Bu bağlamda, yukarıda belirtilen ilgililere aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden dokuz aylık süredeki ilk katsayı artışı esas alınarak ikramiye farkı ödendiğinden, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren artacak olan memur maaş katsayılarına göre de ikramiye farkı alacaksınız.

Staj sonrası doğum borçlanması erken emekli eder mi?

20 Haziran 2022 tarihli köşe yazınızı okudum. Değindiğiniz konularla alakalı benim de bir sorum olacak yanıtlarsanız çok mutlu olurum. Eşim yüzde 69 engelli. Geçtiğimiz mart ayında Maliye'den vergi indirim hakkını aldı. 1997 yılında meslek lisesi staj başlangıcı var. 2006 Mart ayından itibaren de sigortası devam ediyor. Şu an 2.920 gün primi bulunuyor. 2004 Şubat ve 2009 Ağustos aylarında iki doğum yaptı. Engelli emekli koşullarına göre 18 yıl ve 4.000 iş günü dolduğunda emekli olacak. Biz normalde 2024 yılını bekliyoruz, emeklilik için. Doğum borçlanması yapması halinde sigorta başlangıcı ilk doğum yaptığı tarihe çekilmiş olur mu? Erken emeklilik mümkün müdür? Mehmet K.

Eşiniz doğum borçlanması yaptığında, sigorta başlangıcı ilk doğum yaptığı tarihe gitmez. Ancak 2006 Mart ayındaki sigorta başlangıcı, borçlandığı süre kadar geri gider.

Örneğin, staj sigortası sonrası, uzun vadeli sigorta başlangıcı öncesi 2004 Şubat doğumlu çocuğunuz için iki yıl borçlandığında, sigorta başlangıcı 2004 Mart ayına geri gider. Bu durumda 18 yıllık sigortalılık süresi 2022 Mart'ta dolmuş olur.

4.000 günden eksik kalan prim günü için de mümkünse (doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreler borçlanılabiliyor) ikinci çocuk için de doğum borçlanması yapabilir. Böylece prim gününü tamamladığı tarih itibarıyla emekli olmaya hak kazanır.