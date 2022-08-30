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Kendi isteğimle kıdem tazminatımı alarak ayrılabilir miyim?

SSK girişim 2002 yılında. 2007 yılından beri özel bir bankada çalışmaktayım. 5.400 prim günüm doldu. Bu durumda kendi isteğimle kıdem tazminatımı alarak ayrılabilir miyim? Onur T.

1475 sayılı (eski) İş Kanununun halen yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesine göre, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarını sağlayarak kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Bu bağlamda, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar 7.000 prim gününü tamamladıklarında ya da 4.500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini doldurduklarında yaş dışındaki emeklilik koşullarını sağlamış oluyorlar. Buna göre de 7.000 prim gününü tamamlayan ya da 4.500 prim günüyle 25 yılık sigortalılık süresini dolduran, kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabiliyor.

An itibarıyla 7.000 prim gününüz yok. Prim gününüz 4.500 günden fazla olmakla birlikte 25 yıllık sigortalılık süreniz de dolmamış. Dolayısıyla emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki koşulları sağlayamamış durumdasınız. Ancak 7.000 prim gününü tamamladığınızda ya da 25 yıllık sigortalılık süresini doldurduğunuzda emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki koşulları sağlamış olursunuz.

SSK emekli aylığı zamlarının geçerlilik tarihi

30.06.2022 tarihinde emekliliğe başvurdum. 1 Temmuz 2022 tarihi itibarı ile emekli maaşım bağlandı. Sizden öğrenmek istediğim konu ise; ilk 51 günlük para adıma bankaya yattı, şimdi aylık maaşım belli oldu, hesap yapıyorum 51 günlük yatan maaşım eksik. SGK'yı aradım, bana verdikleri cevap; ilk maaş zamsız yatıyormuş. Oysa zamlar 1 Temmuz itibarı ile başladı. Aydınlatırsanız sevinirim. H.Ç.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. maddesine göre, emekli aylıkları 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren değil, her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere artırılıyor. Paylaştığınız bilgilere göre, emekli aylığınızın ödenme tarihi her ayın 22. günü olmalı. Bu durumda 51 günlük ödemenin 21 günlük kısmı 1-21 Temmuz, 30 günlük kısmı ise 22 Temmuz-21 Ağustos dönemine ilişkin olur. Temmuz ayı artışları 22 Temmuz olan ödeme döneminden itibaren aylığınıza yansıtıldığından, 1-21 Temmuz kıst dönemine ilişkin aylık ödemeniz zamsız, 22 Temmuz-21 Ağustos dönemine ilişkin tam aylığınız ise zamlı olur.

Ek gösterge artışından yararlanabilecek miyim?

Eşimden dul maaşı alıyorum. Eşim öğretmendi. 1994 yılında vefat ettiğinde ek göstergesi 1600'dü. Yeni düzenlemeye göre 3600 ek göstergeden yararlanabilecek miyim? Nezahat Ş.

Ek gösterge artışları dul ve yetim aylıklarına da yansıtılacak. Bu bağlamda eşinizin 1600 olan ek göstergesi 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 2200 olacak. Dul aylığınızda da bu artışa bağlı olarak artacak.