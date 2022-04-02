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Malulen emekli Bağ-Kur’lu çalışırsa aylığı kesilir mi?

2002 Bağ-Kur girişliyim. 2021 Ağustos ayında böbrek nakli oldum. 15 Mart 2022 tarihinde malulen emekli oldum. Yalnız üstümde vergi kaydı olmayacakmış. Ya kapatacakmışım ya da devredecekmişim. Bunun başka yolu var mı? Erdinç Akpınar

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun geçici 2. maddesine göre 4/b (Bağ-Kur) kapsamında malullük aylığı bağlananlardan; 4/a (SSK) kapsamında çalışmaya başlayanların malullük aylığı kesilmeyip, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışabiliyorlar. Ancak 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların malullük aylığı kesilerek, uzun ve kısa vade sigorta kolları ile genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı oluyorlar.

2008/Ekim aybaşından önce ilk defa sigortalı olup malullük aylığınız 5510 sayılı Kanun'un geçici 2 ve 26. maddesi gereği bağlandığından, malullük aylığınızı almaya devam edebilmeniz için vergi mükellefi olmanıza neden olan faaliyetinizi sona erdirmeniz ya da devretmeniz gerekiyor. Başka bir yolu maalesef yok.

FHSZ emekliliği öne çeker mi?

5 Kasım 1971 doğumluyum. 1 Ağustos 1988, 4/a statüsünde işe başlangıcım. 01.04.1994 – 30.06.1994 arası yedek subay okulu, 15.07.1994 – 16.08.1995 arasında asteğmen olarak askerlik yaptım. 4/a statüsünde 9165 gün, 4/c statüsünde 488 gün primim var. Mevcut şartlarda 5 Kasım 2022 tarihinde emekli olacağım. 3 ay 8 günlük FHSZ'ye istinaden emeklilik tarihim daha erken olabilir mi? K. Erkan Ünal

Yedek subaylık döneminize ilişkin hak kazandığınız fiili hizmet süresi zammı (FHSZ/yıpranma), 1 Ağustos 1988 olan sigorta başlangıcınızı farazi olarak 3 ay 8 gün (23 Nisan 1988 tarihine) geri çeker. Buna göre emeklilik yaşınız 51'e iner.

51 yaşınızı, prim gününüzü ve 25 yıllık sigortalılık sürenizi doldurmuş olduğunuzdan, istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.

Emekli Sandığı yetimlerine bağlanacak aylığın oranı

İki kız kardeş olan bir yakınım için bilgi rica ediyorum. Baba malulen emekli asker (Emekli Sandığına tabi). 2014'te öldüğünde yakınımın eşi sağ ve yetim aylığını evlenmemiş olan kız kardeşi hak ediyor. Kendi ifadesine göre de babanın maaşının yüzde 75'ini alıyor, doğru mudur bilmiyorum? Yakınımın eşi Bağ-Kur emeklisi ve 2015 yılında vefat ediyor, kendisine dul aylığı bağlanıyor. Yakınım olan kişi eşinden ve babasından dul/yetim aylığı alabilir mi? Babasından aylık bağlandığında eşinden aldığı aylıkta kesinti olur mu? Kardeşin maaşı çok düşer mi? Arzu Şenkon

Emekli Sandığı'ndan aylık bağlanacak tek yetimin aylık bağlama oranı yüzde 75 değil, yüzde 50 olur. Yakınınız eşinden dul, babasından yetim aylığı alabilir. Babasından bağlanacak aylıktan dolayı eşinden almakta olduğu aylıktan kesinti olmaz. Babasından yüzde 40 oranında aylık bağlanır. Kardeşinin aylık oranı da yüzde 40'a iner. Toplamda (40+40) olmak üzere babalarının aylığının yüzde 80'ini almış olurlar.