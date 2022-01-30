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‘Ne zaman emekli olabilirim?’ uygulamalarına dair

17 Mayıs 1970 doğumluyum. 10761 prim günüm var. 1 Nisan 1993 yılında işe başladım. 29 Mayıs 1990 yılında askerlik yaptım. Askerlik borçlanmasını 1997 yılında ödedim. Ne zaman emekli olurum? E-devlet de 17 Mayıs 2024 bilgisi veriyor. Benim hesabıma göre 17 Mayıs 2023'de emekli olurum diye biliyorum. Askerlik borçlanmasıda e-devlet de işlenmiş. Mehmet Sarcan

Emeklilik koşullarının hesaplanmasına ve “Ne zaman emekli olabilirim?” sorusunun yanıtına ilişkin program ve uygulamalar üzerinden yapılan sorgulamalardan doğru sonuç alınabilmesi için başvurulan program ya da uygulamanın taşıdığı özellikler önemli.

Doğru sonuç için, başvurulan program ya da uygulamanın, standart veriler dışında borçlanma, hizmet birleştirmesi, fiili hizmet süresi zammı, birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanların son 7 yıllık hizmet süresine göre aylık bağlanacak kurumun tespiti, 3600 prim günüyle emeklilik yaşının tespiti açısından 3600 prim gününün doldurulduğu tarih gibi özellikli durumlara ilişkin verileri de sistemden alabiliyor olması, bu bilgilerin kullanıcı tarafından girilmesi gerektiği durumlarda da bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi gerekiyor.

Özellikli durumlara ilişkin verilerin sistemden çekilememesi, sigortalının dosyasında yer alan bilgiler ile sistemdeki bilgilerin farklılık göstermesi ya da kullanıcı tarafından yanlış veya eksik bilgi girişi yapılması durumunda alınan sonuç da yanlış olur.

Sorgulama yaptığınız program/uygulamada sigorta başlangıç tarihinizden önce yaptığınız askerlik süresine ilişkin borçlanmanız sistem tarafından kendiliğinden dikkate alınmamış ise ya da bu bilginin sizin tarafınızdan girilmesi gerekip de girmediyseniz, hesaplama 1 Nisan 1993 olan sigorta başlangıç tarihiniz esas alınarak yapılmış olabilir. Bu durumda da emeklilik yaşınız 54, emeklilik tarihiniz de 17 Mayıs 2024 olur.

En az 130 gün askerlik borçlanması yapmış olmanız durumunda sigorta başlangıç tarihiniz 21 Kasım 1992 tarihine (daha fazla borçlanma yaptıysanız 21 Kasım 1992 öncesine) geri gelir. Buna göre de emeklilik yaş koşulunuz 53 olur. Yaş dışındaki 25 yıl sigortalılık süresi ve 5600 prim günü koşullarını sağlamış olduğunuzdan, sizin de bildiğiniz gibi 53 yaşınızı dolduracağınız 17 Mayıs 2023 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Belirli süreli sözleşmenin sona ermesi ve kıdem tazminatı

Şubat 2021'de işbaşı yaptığım bir kamu kurumunda sözleşmem 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermiş ve sözleşme yenileme yapılmayacağı söylenmiştir. Sözleşme gereği bir seneyi doldurmadığımız için tazminat hakkımız olmadığı söylendi. Normal şartlarda 15 gün önce tebligat yapılması gerekir mi? Bize bir tebligat yapılmamıştır. Bizim herhangi bir hak talep etme durumumuz var mıdır? Abdülkadir Bukak

Durumunuzla ilgili sağlıklı bir yorum yapabilmek için sözleşmenizin sona erme şekline ilişkin olarak sözleşme hükümlerine bakmak gerekiyor. Ancak sözleşmede, sürenin uzatılmaması durumunda kendiliğinden sona ereceğine ilişkin ya da benzer bir hüküm varsa tebligat yapmak gerekmez.

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için de çalışmanın en az bir tam yıl sürmesi gerekiyor. Ayrıca belirli süreli sözleşmeler, diğer bir deyişle süresi önceden belirlenmiş olan sözleşmeler, sürenin sonunda kendiliğinden sona erdiğinden kıdem tazminatı hakkı doğmuyor.