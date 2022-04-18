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Primlerimi geri alabilir miyim?

2002 yılında isteğe bağlı Bağ-Kur'a prim ödemeye başladım. 2004'te evlenince, 2004 Mayıs ayında Bağ-Kur'u dondurdum. 2012 yılında eşimi kaybettim, devlet maaş bağladı. 1972 doğumluyum. Eşimden maaş aldığımdan yatırdığım primleri geri alabilir miyim? A.C.

Ödediğiniz Bağ-Kur primlerini eşinizden aylık bağlandığı için geri alamazsınız. Ancak emeklilik için gereken yaşını doldurmasına rağmen emekli aylığı bağlanmasına hak kazanamamış olanlara, sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri (primlerin yüzde 20'lik kısmı), talepte bulunmaları halinde toptan ödeme şeklinde geri veriliyor.

Siz de 58 yaşınızı doldurduktan sonra SGK'ya başvurarak iade talebinde bulunabilirsiniz. Ödemiş olduğunuz primlerin iade edilecek tutarına 1 Ekim 2008 tarihine kadar faiz hesaplanmaz. 1 Ekim 2008 tarihinden, talep tarihine kadar geçecek yıllar için güncelleme katsayılarına göre güncellenmiş tutarı tarafınıza ödenir.

“Yaştan emekli olmak” ne demek?

4 Nisan 1971 doğumluyum. 15 Ekim 1993 yılında sigorta başlangıcım ve 7.595 prim günüm var. E-devletten baktığımda “YAŞTAN 4 Nisan 2024 yılında emekli olacaksınız” diyor. “YAŞTAN emekli olmak” ne demektir? 25 yıl sigortalı çalışmak mı gerekir? Prim gün sayısı yeterli değil mi? E.Y.

15 Ekim 1993 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5.675 prim günü ve 54 yaş koşullarına tabisiniz. Emekliliğe hak kazanabilmek için üç koşulu da sağlamış olmak gerekiyor.

25 yıl sigortalılık süresi, ilk defa sigortalı olunan tarihten itibaren geçen süre olup, çalışarak tamamlanması gerekmiyor. Sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamışsınız. 54 yaş koşulunu, 4 Nisan 1971 olan doğum tarihinize göre 4 Nisan 2024 değil, 4 Nisan 2025 tarihinde sağlıyorsunuz. Ve bu tarihte emekli olmaya hak kazanıyorsunuz.

Ekran görüntüsünü paylaşmadığınız için kesin bir şey söyleyemiyorum. Ancak tamamlamanız gereken sadece yaş koşulu kaldığı için “YAŞTAN” ibaresi kullanılmış olabilir.

Doğum borçlanmasıyla EYT'li olur muyum?

25 Mayıs 1981 doğumlu bayanım. 1 Ekim 1997'de SSK girişim ve 1.460 prim günüm var. 2 doğum borçlanması daha yapacağım. Buna göre benim EYT'den yararlanmam söz konusu olur mu? Eğer olursa eksik günümü dışarıdan ödeyebilir miyim? G.Ş.

1 Ekim 1997 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5.975 prim günü ve 54 yaş, yaştan emeklilik için ise 15 yıl sigortalılık süresi, 3.600 prim günü ve 58 yaş koşullarına tabisiniz.

Eksik prim gününüz için doğum borçlanmasının yanı sıra isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilirsiniz. Ancak isteğe bağlı sigortalı olarak ödenen primler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında değerlendirildiğinden, son 2.520 günlük prim ödemenizi doğru planlamalısınız. Son 2.520 günlük prim ödemenizin en az 1.261 günü 4/a kapsamında olmak koşuluyla, 5.975 prim günüyle 54 yaşınızı doldurduğunuzda ya da 3.600 prim günüyle 58 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

1 Ekim 1997 sigorta başlangıcıyla zaten EYT kapsamındasınız. Ancak EYT'li sayılabilmeniz için yaş dışındaki, 20 yıllık sigortalılık süresinin aynı sıra prim günü şartını da sağlamış olmanız gerekiyor.