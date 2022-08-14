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Sigortalılık süresinin başlangıcı ve EYT durumu

18.06.1982 doğumluyum. E-devlette işe giriş tarihim 15.07.1998 görünmektedir. Hizmet dökümümde Belge Türü “Asıl” olarak, gün sayım 1 görünmekte. PEK/Bsmk/Dgr/Ek gösterge kısmında 2.103.611,00 TL görünüyor. Sorum şu; sigorta başlangıcımı 15.07.1998 olarak mı almayalım. Yani 1999 öncesi sigortalılardan oluyorum değil mi? EYT çıkması durumunda yararlanabilecek miyim? Sigorta gün sayım şuan 5970 gündür. Kadir Ç.

Sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak alınır. 4/a (SSK) sigortalıları için bir gün bile olsa adlarına ilk defa uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmeye başlanan tarih, sigortalılık sürelerinin başlangıcı kabul edilir.

Paylaştığınız bilgilere göre, adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı 15.07.1998 tarihi sigorta başlangıcınız olarak alınır.

Sigorta başlangıcı 1 Nisan 1981 (dahil) tarihinden sonra olan 4/a sigortalılarının emeklilik uygulamasında, sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın doldurulduğu tarih olarak dikkate alınmakla birlikte, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların kademeli emeklilik koşullarının belirlenmesinde, 18 yaşından önce olsa da adına ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödendiği tarih sigorta başlangıç tarihi kabul ediliyor.

Bu bağlamda, 15.07.1998 tarihindeki sigorta başlangıcınız 18 yaşından önce olsa da emeklilik koşullarınızın tespitinde sigorta başlangıcı sayılır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan kademeli emeklilik (25 yıl sigortalılık süresi, 5900 prim günü ve 57 yaş) koşullarına tabi olursunuz. Dolayısıyla EYT kapsamında olduğunuzu değerlendiriyorum.

EYT'liler için öngörülecek emeklilik koşulları konusunda kamu tarafından net bir bilgi paylaşımı olmamakla birlikte, şayet yasa çıkarsa, yasa hükümlerinden yararlanabilmek için en azından emeklilik için gereken yaş dışındaki, 4/a (SSK)'lılar ve banka sandığına tabi olanlar açısından sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış olmak gerekecek.

Emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki prim günü koşulunu sağlamış olmakla birlikte, 25 yıllık sigortalılık süresini henüz tamamlamamış durumdasınız. Yukarıda belirtildiği üzere, 25 yıllık sigortalılık sürenizin hesabında 18 yaşınızı doldurduğunuz tarih esas alınır. Buna göre sigortalılık süresi koşulunu 18.06.2025 tarihinde sağlayacağınızdan, henüz EYT'li sayılmıyorsunuz. EYT yasası çıkarsa, yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden yararlanmanız söz konusu olabilir.

17 günlük zam farkım neden verilmiyor?

SSK emeklisiyim. Temmuz emekli aylığımı 18 Temmuzda aldım. “Temmuz zammı 1 Temmuzdan geçerlidir” deniyor ama benim 17 günlük zam farkım verilmiyor. Bu bir hak kaybı değil mi? Mehmet D.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. maddesine göre, emekli aylıkları 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren değil, her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere artırılıyor. Emekli aylığınızın ödenme tarihi her ayın 18. günü olduğundan, temmuz ayı artışları 18 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere yapılıyor. Dolayısıyla emekli aylığınız için 17 günlük fark ödenmesi söz konusu olmuyor.

Memurların emekli aylığı artışına ilişkin yasa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı. Memur emeklileri hakkında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanıyor. Ve yapılan artışlar 1 Ocak ve 1 Temmuzdan geçerli olduğundan, aylığın ödendiği tarihe göre fark ödenmesi onlar için söz konusu oluyor.