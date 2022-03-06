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Sigortamın 4/a kapsamında devamını nasıl sağlarım?

15 Mayıs 1976 doğumluyum. 1 Temmuz 1996 başlangıç olan ve tamamı tavandan yatırılan 4/a kapsamında 6100 prim günüm var. Şu anda bir şirkete ortak olmak istiyorum. Bu durumda SGK primlerimi Bağ-Kur'dan değil 4/a kapsamında yatırabilir miyim? Sigortamın 4/a kapsamında devamı için ne yapabilirim? F.Ü.

4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinde 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olamıyor, 4/a kapsamında çalışırken çalıştığı işyerine ortak olanların 4/a kapsamındaki sigortalılıkları sonlandırılıp 4/b kapsamına alınıyorlar.

Bu bağlamda, ortak olacağınız şirket halen çalışmakta olduğunuz şirket ve bu şirket de limited ise 4/a kapsamındaki sigortalılığınızı devam ettiremezsiniz. 4/a kapsamındaki sigortalılığınız, ortak olduğunuz tarihte sonlandırılır ve 4/b kapsamında sigortalı olursunuz.

Ortak olacağınız şirket halen çalışmakta olduğunuz şirket ve bu şirket de anonim ise yönetim kurulu üyesi olmamanız koşuluyla 4/a kapsamındaki sigortalılığınız devam eder.

Ortak olacağınız şirket halen çalışmakta olduğunuz şirket değil ise şirketin limited veya anonim olması önemli olmaksızın çalışmakta olduğunuz işyerindeki 4/a sigortalılığınız devam eder. Devam ettiği sürece de 4/b kapsamında sigortalı sayılmazsınız.

Sonuç itibarıyla 4/a kapsamındaki sigortalılığınızın devamı için ortak olacağınız şirket dışında bir işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olmalısınız.

Burs ücreti aile geliri hesabında dikkate alınır mı?

Engelli evde bakım aylığı gelir hesabında, yüksek lisans yapan kızımın AB projesinde yer alması nedeniyle proje kapsamında ödenen aylık burs ücreti aile geliri hesaplamasında dikkate alınır mı? Haluk Aktay

Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 7. maddesi kapsamında ödenen evde bakım ücreti ile ilgili mevzuatta, gelir tespitinde esas alınacak gelir türleri tadadi olarak sayılmamış, “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle” ifadesi kullanılmış. Sadece, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 18. maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyelerinin hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasına dâhil edilmeyeceği belirtilmiş.

Bu bağlamda, düzenli olarak ödenen sözünü ettiğiniz burs ücretinin de aylık gelir tutarının hesabında dikkate alınabileceğini değerlendiriyorum.

İşveren benim için prim ödeyecek mi?

Bu yıl içinde engelli raporumdan dolayı engelli hakkıyla emekli olacağım. Sorum; emekli olup tekrar işe başladığımda, çalıştığım şirket benim için SGK'ya prim ödemesi yapacak mı? Behçet Kara

Engelli hakkıyla emekli olup, emekli aylığınızı kestirmeksizin çalışmaya başlamanız halinde, çalışmanız karşılığı alacağınız ücretinizden yüzde 7.5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılır. İşveren, yüzde 24.5 işven payı ile birlikte toplam yüzde 32 oranında sosyal güvenlik destek primi öder.