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Toptan ödeme ve Bağ-Kur ihyası ile emeklilik

1956 doğumluyum. Sigorta girişim 1975. 1920 gün SSK primim vardı, 6 ay önce 8.460 TL toptan ödemeyle primlerimi geri aldım. 2004 ila 2013 yılları arası şirket ortaklığımdan dolayı Bağ-Kur'lu görünüyorum ama prim ödemedim. SSK ve Bağ-Kur borçlarımı ödeyerek emekli olabilir miyim? Celal K.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı, tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilerek 5510 sayılı Kanun uygulanmasında dikkate alınır. Buna göre, sigortalı olarak çalışmaya başlayıp, aldığınız toptan ödeme tutarını yukarıda açıklandığı şekilde geri ödemeniz durumunda SSK prim günlerinizi geri kazanırsınız. Sonrasında, primlerini ödemediğiniz için durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinizi de güncel tutarları üzerinden primlerini ödeyerek ihya edebilirsiniz. Emeklilik statünüz ve koşullarınız ise son 2520 günlük fiili prim ödemelerinize göre belirlenir. Son 2520 günlük prim ödemeniz daha çok hangi sigortalılık kapsamında olursa o sigortalılık statüsünün koşullarıyla yine o sigortalılık statüsünden emekli olursunuz.

Doğum borçlanması ve 1261 gün kuralı

Eşim 1971 doğumlu ve 1991 SSK girişi var. 2008 Şubat ayında kızımız doğdu. Doğum sırasında Bağ-Kur'a kayıtlıydı ve doğumdan sonra 8 ay Bağ-Kur primini ödedik. 2014 yılında SSK'lı olarak giriş yaptı ve günümüze kadar 700 gün SSK primi ödendi. Halen sigortalı olarak çalışıyor. SSK'dan emekli olmak için yaş koşulunu sağlıyor. Doğum borçlanması hakkı var mı? Eğer varsa, borçlanılan süre SSK'dan emekli olmak için gerekli son 1261 prim gününe dahil edilir mi? Vedat Ö.

Doğum borçlanması, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreler için yapılabiliyor. Doğumdan sonra 8 ay Bağ-Kur primi ödendiyse, 2 yıldan geri kalan 16 ay için doğum borçlanması yapmak mümkün olur. Borçlanılan prim günleri, borçlanılan ilgili aylara mal ediliyor. Bu bağlamda, borçlanılacak 16 aylık süre, (2008 Şubat+8 ay) 2008 Kasım ayından itibaren ilgili ayların primleri kabul edilir. Primlerin mal edileceği bu aylar, son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödeme günleri içinde kalırsa, son 7 yılda ödenen prim olarak değerlendirilir ve 1261 gün hesabında dikkate alınır.

Ölen çocuk için doğum borçlanması yapılabilir mi?

Doğumdan önce çalışıyordum. İkizlerim oldu fakat doğumdan 1 ay sonra vefat ettiler. Onlar için doğum borçlanması yapabilir miyim? Sevim B.

Doğum borçlanması, en fazla üç çocuk için, çocuklarının yaşaması şartıyla, her doğum için doğum tarihinden itibaren iki yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreler için yapılabiliyor. Çocuğun, doğum tarihinden itibaren iki yıllık süre içerisinde vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar ya da tercih edilen süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Bu bağlamda ancak bir aylık süreyi borçlanmanız söz konusu olabilir.