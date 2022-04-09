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Türkiye’deki emekli maaşım kesilir mi?

1949 doğumluyum, Almanya'da yaşıyorum. Çifte vatandaşım. Türkiye'den emekliyim. Burada da emekliyim. Sosyal yardım alırsam Türkiye'deki maaşım kesilir mi? Gülay O.

3021 sayılı (yurtdışı borçlanmasına ilişkin) Kanun hükümlerine göre yurtdışı borçlanması yaparak emekli olanlardan, tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar (kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerdeki çalışmalar hariç) ile ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesiliyor.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 30. maddesine göre de, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden, emekli aylığı bağlandıktan sonra yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesiliyor.

Sigorta başlangıcı 1 Ekim 2008 tarihinden önce olup, sadece Türkiye'deki hizmetleri ile emekli aylığı bağlananların ise yurtdışında çalışmaya başlamaları ya da ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaları emekli aylıklarının kesilmesini gerektirmiyor.

Türkiye'deki sigorta başlangıcınız 1 Ekim 2008 tarihinden önce olmalı. SGK'dan aldığınız emekli aylığı, yurtdışı borçlanması yapmadan sadece Türkiye'deki hizmetleriniz üzerinden bağlandıysa, sosyal yardım almanız durumunda emekli aylığınız kesilmez. Ancak yurtdışı borçlanması yaparak emekli olduysanız, sosyal yardım almaya başladığınızda aylığınız kesilir.

Emekli keseneklerimi geri alabilir miyim?

Haziran 2013 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında polis memuru olarak görev yaptım. Emekli keseneği iadesi için geçtiğimiz şubat ayında dilekçeyle başvurdum. Aradan geçen bir aylık süreye rağmen dilekçeme cevap alamayınca kurumun iletişim numarası üzerinden dilekçemin akıbetini sordum. Uzun uğraşlar sonucu nihayetinde bir personel buldum ve kendisi bana “5510 sayılı Kanun kapsamında görev yaptığımı, bu yüzden emekli keseneği iadesinin yapılmayacağını” söyledi. Sizden ricam, kesenek iadesi alabiliyor muyum? Kaan S.

İlk defa Ekim 2008 sonrasında devlet memuru olduğunuzdan, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na değil, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabisiniz.

Bu nedenle de 5434 sayılı Kanun'da eski memurlar için öngörülen kesenek iadesi hükümlerinden yararlanamıyorsunuz. Ancak 5510 sayılı Kanun'a göre, 60 yaşınızı doldurmanıza rağmen emekli aylığına hak kazanamamanız durumunda, kendi adınıza ödenen primler (emekli kesenekleri) talebiniz üzerine, güncellenerek toptan ödeme şeklinde iade edilir.