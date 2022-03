PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yetim aylığı bağlandığında 65 yaş aylığı kesilir mi?

Kız kardeşim şu anda 65 yaş aylığı alıyor. Bağ-Kur'lu babasının maaşını alabilir mi? Alırsa yaşlı aylığı kesilir mi? Taceddin Demir

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'a göre yaşlı (65 yaş) aylığı, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak üzere, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına bağlanıyor.

Aylık bağlanmış olanlardan, hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalanmaya başlayanların aylıkları kesiliyor. Bu bağlamda, kız kardeşiniz Bağ-Kur'lu babasından yetim aylığı almaya başladığında, yaşlı (65 yaş) aylığı kesilir.

Babamdan maaş alabilir miyim?

Emekli Sandığı'ndan emekliyim. Babam Bağ-Kur emeklisiydi, vefat etti. Bekârım. Babamdan maaş alabilir miyim? Farklı güvenlik kurumları olunca alınıyor diye biliyorum. Internette arayınca çelişkiye düştüm. Bilgilendirirseniz sevinirim. Aysun Bayram

Yetim aylığına hak kazanılmasında, kendisinden aylık bağlanacak kişinin sigortalılık statüsü ile aylık bağlanacak yetimin çalışıp çalışmaması, kendi çalışması nedeniyle emekli aylığı alıp almaması, çalışıyor ya da emekli ise sigortalılık statüsü belirleyici oluyor. Bu nedenle de her yetimin durumunu kendi özel koşulları içinde değerlendirmek gerekiyor.

Vefat eden 4/b (Bağ-Kur) sigortalısının/emeklisinin yetim kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra, Türkiye'de ve yurtdışında çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir almıyor olması koşulu aranıyor.

Kendi çalışmanız nedeniyle Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı aldığınızdan, maalesef babanızdan aylık bağlanmaz. Siz Bağ-Kur, babanız Emekli Sandığı emeklisi olsaydı, babanızdan aylık bağlanırdı.