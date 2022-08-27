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Yüksekokul yıllarını sigortaya saydırabilir miyim?

05.11.1968 doğumluyum. 01.08.1994 ilk işe girişim. 1994-2000 arası 3296 gün SSK, 2008-2014 arası 2238 gün Bağ-Kur, 2022 yılında ise devam eden 75 gün SSK primim var. 1986-1990 arası yüksekokul okudum. Askerliğimi 1993 yılında 8 ay kısa dönem yaptım. Yüksekokul yıllarını sigortaya saydırabilir miyim? Emeklilik şartlarım ile ilgili uzman görüşünüzü öğrenebilir miyim? Ahmet S.

Borçlanma, sigortalının kendi isteği dışında sigortalılık süresinin kesilmesi halinde, kesilen sürelerin primlerinin ödenerek sigortalılık süresinden saydırılmasını ifade ediyor. Diğer bir deyişle hizmet borçlanması, Kanunda belirtilen haller nedeniyle prim ödenmeyen (çalışılamayan) sürelerin primleri sigortalı veya hak sahipleri tarafından ödenmek suretiyle bu sürelerin prim günü/hizmet süresi olarak kazanılmasıdır. Bu bağlamda 5510 sayılı SSGSS Kanunu ile yurtdışında geçen hizmetlerin borçlanılmasına ilişkin 3201 sayılı Kanun'da sayılan sürelerin borçlanılması dışında, sigortasız geçen süreler için toplu prim ödeme (borçlanma) usulü maalesef yok. Bu bağlamda, yüksekokul yıllarını borçlanarak sigortaya saydıramazsınız.

Son 7 yıllık (2520 günlük ) fiili prim ödemenizin yarıdan fazlası 4/b (Bağ-Kur) kapsamında olup, toplam prim gününüz 5400 günden fazla olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız 01.11.2026 tarihinde 4/b statüsünden emekli olabilirsiniz.

01.08.1994 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için ise 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 prim günü ve 55 yaş koşullarına tabisiniz.

Ancak 4/a statüsünden emekli olabilmeniz için ayrıca son 7 yıllık (2520 günlük ) fiili prim ödemenizin yarıdan fazlasının 4/a kapsamında olması, bunun için de Bağ-Kur'dan sonra 4/a kapsamındaki prim gün sayınızı en az 1261 güne tamamlamalısınız.

Bu koşulu yerine getirdiğinizde, 55 yaşınızı da doldurmuş olacağınızdan, emekli olmaya hak kazanırsınız.

İstifa dilekçemize ne yazmalıyız?

Ben ve eşim 1998 Aralık ayında öğretmen olarak göreve başladık. Ağustos sonu itibarı ile ikimiz de istifa etmek istiyoruz. İleride çıkabilecek muhtemel bir EYT kanunundan faydalanmak ve hak kaybına uğramamak için dilekçemizde belirmemiz gereken hususlar ile ilgili olarak bilgi verebilir misiniz diye size yazmak istedim.

Bildiğim kadarıyla benim hizmet sürem zaten doldu ve EYT çıkmasa dahi yaşı beklemek üzere ayrılabiliyorum. Eşim de erkek çalışan olması sebebi ile 25 yıla tabi. Bu henüz dolmadı, fakat istifa etse bile dışarıdan ödemeye devam edebildiğimizi öğrendik. İnci S.

Emekli ikramiyesi açısından istifa dilekçelerinizde “1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarından, emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağladığınızı” belirtmenizde yarar var. Ancak EYT açısından eşiniz EYT kapsamında olmakla birlikte, hizmet süresini henüz tamamlamamış olduğundan EYT'li sayılmıyor ve bunun için şimdiden yapabileceği bir şey de yok.

Eşiniz eksik hizmet süresini, görevden ayrılacağı tarihten itibaren altı ay içinde başvurmak koşuluyla 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre isteğe bağlı iştirakçi olarak kesenek ve kurum karşılıkları ile GSS primlerini ödemek suretiyle tamamlayabileceği gibi, eksik hizmet süresi 3,5 yıldan az olduğundan, eksik hizmet süresini 5510 sayılı SSGSS Kanununa göre 4/a (SSK) kapsamında çalışarak ya da 4/b kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak da tamamlayabilir.