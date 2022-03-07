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Yurtdışı borçlanması yapabilir miyim?

2000 yılından beri Fransa'da aralıksız olarak çalışmaktayım. Türkiye'de 1 Şubat 1987 tarihinde çıraklık başlangıcı olarak işe giriş kaydım ve 4/a sicil numaram oluşturulmuş. Uzun vade gün sayısı ise “0” gün olarak görünmektedir. Bu durumda yurtdışından borçlanma yapmam mümkün müdür? Yılmaz Candar

Çıraklık döneminde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiyor. Nitekim sizin de belirttiğiniz gibi uzun vade prim gün sayısı “0” olarak belirtilmiş. Bu nedenle de çıraklık sigortası emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor.

Fransa'da geçen çalışma süreleriniz için yurtdışı borçlanması yapabilirsiniz. Ancak borçlanacağınız süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Buna göre de 4/b statüsünün koşullarıyla emekli olursunuz. Bu da en az 5.400 gün borçlanmanızı gerektirir.

Borçlanacağınız her bir gün için, borçlanma başvuru tarihinde geçerli olan günlük asgari ücret ile 7.5 katı arasında kalmak koşuluyla belirleyeceğiniz prime esas kazancın yüzde 45'i kadar prim ödersiniz. Yıl sonuna kadar geçerli olan asgari ücrete göre 5.400 gün için ödeyeceğiniz asgari prim tutarı 405 bin TL olur.

Askerlik borçlanması yapmam gerekir mi?

15 Ocak 1974 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 16 Ekim 1995, uzun vade prim gün sayım 8.243, halen aktif sigortalıyım. 1998 yılında 8 ay kısa dönem askerlik yaptım. Askerlik borçlanması yapmadım, yapmam gerekir mi? Ne zaman emekli olurum? İsmet Balkaya

16 Ekim 1995 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5.750 prim günü ve 55 yaş koşullarına tabisiniz. Emekliliğiniz için gereken prim günü ve sigortalılık süresi koşullarını sağlamışsınız. Askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı değiştirmeyeceğinden borçlanmanıza gerek yok. 55 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız.

Malulen emekli olabilir miyim?

1975 doğumluyum. Her iki kulağımda yüzde 72 işitme kaybım mevcut. Yaklaşık 20 yıldır her iki kulağımda cihaz ile çalışmaktayım. İşitme kaybım ilk sigorta girişimden 4-5 yıl önce başladı, zaman içerisinde ilerledi. Sigorta başlangıcım 1 Temmuz 1998, sigorta prim gün sayım 7.000. Malulen emeklilik için başvuruda bulunabilir miyim? İsmi saklı

Malulen emeklilik için en az yüzde 60 oranında çalışma gücü kaybı olduğunun SGK Sağlık Kurulu'nca kabul edilmesi ve bu durumun ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra ortaya çıkmış olması gerekiyor.

Diğer yandan sigortalılık süreniz 18 yıldan, prim gününüz de 4.080 günden fazla olduğundan, vergi indirim belgesi alarak engelli hakkıyla emekli olabilirsiniz. Bunun için yüzde 40 oranında çalışma gücü kaybı yeterli. Ayrıca malulen emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlama halinde malullük aylığı kesilirken, vergi indirimi hakkıyla emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlama halinde emekli aylığı kesilmez.