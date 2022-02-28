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Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olan çalışabilir mi?

Eşim 4/b kapsamında yurtdışı borçlanması yaparak 3201 sayılı Kanun'a göre emekli oldu. Aylık başlangıç tarihi 1 Ağustos 2006. Bu durumda, 5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre çalışabilir mi? İsmi saklı

3021 sayılı (yurtdışı borçlanmasına ilişkin) Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan (emekli olanlardan) tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar (kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerdeki çalışmalar hariç) ile ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir.

Türkiye'de sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu'nun sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışılmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu bağlamda eşinizin, kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işler hariç olmak üzere yurtdışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması halinde emekli aylığı kesilir.

Türkiye'de ise emekli aylığı kesilmeksizin 4/a (SSK) ya da 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışabilir. 4/a kapsamında çalışması halinde alacağı ücreti üzerinden yüzde 7.5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılır.

Evlenme ödeneği alabilir miyim?

1 Ekim 2008 tarihinden önce SSK'dan emekli olan ve 10 Şubat 2022 tarihinde vefat eden bir babanın bekâr kızıyım ve halen çalışıyorum. İşimden ayrılıp babamdan hak sahibi olarak yetim aylığı bağlatsam ve bir süre sonra evlensem, evlenme ödeneği alabilir miyim? D. Aslan

Vefat eden SSK sigortalısının/emeklisinin evli olmayan, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olan kız çocuğuna, 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyor olması koşuluyla yetim aylığı bağlanıyor.

Evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına da evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları gelir veya aylıklarının (ek ödeme hariç) iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödeniyor.

Bu bağlamda, çalışmakta olduğunuz işten ayrılıp babanızdan yetim aylığı bağlatmanızda ve bir süre sonra da evlenip evlenme ödeneği talep etmenizde yasal bir engel bulunmuyor.