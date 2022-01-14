Ah iktidar ah

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Akın Öngör (d.1945)…

1981'de Pamukbank'ta başladığı finans kariyerini 1987'de Garanti Bankası'na geçip 1991-2000 yılları arasında genel müdür ve CEO olarak sürdürdü. Neoliberalizmin Türkiye'ye gelmesiyle finans sektörüne girdiği görülüyor.

Garanti Bankası'nı büyütmesi, kârlılığını artırması, finansal hizmetlere teknoloji gibi yenilikler sokması ve hatta, Osmanlı Devleti'nde “merkez bankası” görevini üstlenen İngiliz sermayeli “Ottoman Bank” (Osmanlı Bankası) alımı gerçekleştirmesi gibi başarıları “efsanevi bankacı” diye anılmasına sebep oldu.

Hatta Kemal Derviş- Bülent Ecevit ikilisinin kamu bankalarını ortak bir yönetim kuruluyla yönetme projesinin başına geçirmek istedikleri bankacı oydu.

Türk-Amerikan İş Konseyi başkanlığını yaptı. Vs.

Ne yalan yazacağım: Başarılarına rağmen –halen de tanışmadığım- Akın Öngör'e içim hiç ısınmadı; hep önyargılı oldum. Finans sektörünü acımasız bulurum çünkü. Bertolt Brecht sözü bakışımı özetler: “Banka kurmaya kıyasla, banka soymak nedir ki?” İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası'nı soymayı konu eden La Casa de Papel dizisinin mottosu gibi!

Neyse, konum bankacılara/Akın Öngör'e yönelik olumsuz yargım değil…

Yazmak istediğim başka…

SAYFALARI ÇEVİRDİKÇE

Akın Öngör'ün “‘Güç'ten Sonra Devam” kitabını okudum.

Emekli olduktan sonraki hayatını bu kitapta yazdı. Köşesine çekilip, çok emekli meslektaşı gibi pek ter akıtmadan “paradan para kazanmaya” devam edebilirdi. Hayır, o en zorunu seçti; üretici oldu.

Kitabın sayfaları çevirdikçe bir tarım üreticisinin aşılması zor güçlüklere karşı verdiği mücadeleye hayran kalıyorsunuz.

Organik tarım/bağcılık yapmak için Akhisar'da 30 dönümlük arazi alıyor. İlk şaşkınlığını; toprak analizi yaptırmadığı, yeraltı su kaynaklarını inceletmediği için yaşıyor. Bağ ve şarap üretimi konusunda görüştüğü ilk uzman havanın ve toprağın bağcılık yapmak için elverişli olmadığını söylüyor!

Başka uzman İsrailli Avi Shamir ise moralini düzeltiyor; “biz yapılıp yapılmayacağına değil, nasıl yapacağımıza bakarız!”

Kollar sıvanıyor:

Bağ ve sulama projesi yapıyorlar. Toprağı yıkıyorlar. Drenajla su topluyorlar. Mineralleri dengeye getiriyorlar. Vs.

Ancak aksilikler peşini bırakmıyor Akın Öngör'ün; Salihli'den aldıkları kırmızı üzüm fidelerinin arasına yanlışlıkla beyaz üzüm fidelerinin verildiğini üzümler ortaya çıkınca anlıyor!

Bir şarap üreticisine üzümlerini verip şarap yaptırmak istiyor. Ancak organik üzümlerinin diğer üreticilerin üzümleriyle karıştırıldığını görünce, kendi şarap üretmeye karar veriyor. Bunun için depo yapmak istiyor. Bu da kolay olmuyor; arazinin yanında NATO üssü olduğu için izin gerekiyor. Bürokratik işlemler aylarca sürüyor.

İzin çıkınca bu kez Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan yine binbir uğraşıyla izin-tescil belgesi alıyor.

Bitmedi:

TEŞEKKÜR BORCU

Eran Hercavi ve Jean-Luc Colin gibi “winemaker” şarap yapım uzmanlarından profesyonel yardım alıyor. Ancak:

Üretim hiç kolay olmuyor; tedavisi olmayan “esca” adlı hastalığın yarattığı tahribatı gidermek için dört yıl mücadele veriyor, yeni fideler dikiyor.

Hiç pes etmiyor. Bağcılık alanını 230 dönüme çıkıyor. Binbir güçlükle fıçılar temin ediliyor.

Fransa/ Bordeaux bölgesinin ünlü önolog Bernard Grandchamps'u davet edilip, yardımı alınıyor.

Andrea Paoletti, İtalyan'dan gelerek ekibe dersler veriyor, eğitiyor.

Çizimi İtalyan mimar Massimo Farinelli'nin, inşasını mimar-heykeltraş Haluk Güremel'in gerçekleştirdiği Anadolu Hitit mimarisinin örnek alındığı şaraphane binası yapılıyor.

Neler neler… Toparlarsam:

Akın Öngör 18 yıl sonra ödül alacak kalitede şarap üretir hale geliyor.

2019'da 54 bin şişe şarap satıyor. Hedefi yakın gelecekte 100 bin şişe satmak. Ki bunun dörtte birini yurtdışına ihraç ediyor. Etiketlerinde Türk ressamların resminin bulunduğu şişeler Yunanistan, İngiltere ve ABD'de satılıyor.

İtalya ve Fransa'da bağ satın alıp şarap üretmek daha kolay iken zoru/Anadolu'yu seçiyor Akın Öngör…

Peki… AKP iktidarı ne yapıyor; çıkardığı yasalar ile şarapçılık üretimini sürekli baltalıyor. Küresel markalar arasına girecek değerde görülen Türk şaraplarına destek olsa, ihracatımız büyüyecek-dünya pazarında daha çok şarabımız olacak.

İktidar sanıyor ki; salt finans politikalarıyla ülke ekonomisi ayağa kalkacak! Oysa. Anadolu'nun çorak arazisinde üretim ekonomisine emek veren Akın Öngör'den alacağı çok ders var.

Akın Öngör biliniz ki; ülkeniz size minnettardır.