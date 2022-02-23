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Anlamadıkları şudur

Sık sık medyada yer alır:

En mutlu ülkeler sıralaması…

En stresli ülkeler sıralaması…

En yaşanacak ülkeler sıralaması…

En yardımsever ülkeler sıralaması…

Bu tür yazılar-haberler hiç ilgimi çekmez.

Ama.

Ülkelerin tarihini okumaktan memnun olurum. Örneğin, Rusya tarihi hep ilgimi çekti.

Ülke tarihlerini okuduğumda karakteristik özelliği/ayırt edici niteliği konusunda düşünürüm:

O ülkenin tarihine damga vuran/ iz bırakan olaylar nedir? Bu acılar o ülkenin “genetik yapısına” nasıl psikolojik etkiler bırakır?

Öyle ya… Her ülkenin kendine özgü karakteri nasıl oluşur? Bu soruya yanıt genellikle ekonomi-siyaset veya çevre etkeni gibi yanıtlar üzerinden verilir. Ya tarih? Ya tarihte yaşadıkları/ miras aldıkları, ülke ruhunda/ psikolojisinde nasıl tahribata yol açar?

Ne demek istediğimi şöyle açayım:

Rusya tarihinin en büyük korkusunun/ kâbusunun ne olduğunu sorarsanız şu yanıtı verebilirim:

Kuşatma! (Türkiye için ise -bence- bölünmedir!)

Rusya'nın dünyanın en büyük coğrafi alana sahip olması tesadüf değildir.

Kuşatılma korkusunun sonucudur bu devasa yüzölçümü…

Güvenlikli hayat sürmek istemesinin sebebidir bu uçsuz bucaksız topraklar…

İşte… Bunun sebebi yaşadığı travmalardır. Örneğin:

İLK TRAVMA

Ruslar, Kalka Nehri Muharebesi'ni unutamaz.

Tarih: 31 Mayıs 1223.

Sobutay Bahadır ve Cebe Noyan önderliğinde Moğollar, kendinden dört kat güçlü Rusya'ya saldırdı.

Moğollar fazla savaşmadan geri çekildi. Rus Ordusu zafer kazandığını sanarak kovalamaya başladı…

Moğolların amacı Rusları yok edilebilecek bölgeye çekmekti. Öyle de oldu:

Sekiz günlük kovalamanın ardından Moğollar, Kalka Nehri'ne gelince durup saldırıya geçti. Savaş sonucunda Moğollar, Rusları yenip -o dönem- başkent Kiev'i yakıp yıktılar.

Kafasını kaldırıp tarih sahnesine çıkmaya hazırlanan Rusya “emekleme çağında”, iki buçuk yüzyıl/1480 yılına kadar Moğol istilası altında yaşadı.

Rusya, çarlığı ancak 1547'de kurdu.

Sonraki yıllar büyük korkusu, Osmanlı tarafından işgal edilmek oldu. 1696 yılında Azak Kalesi'ni alarak güven kazandı. Osmanlı ile 1700-1900 arasında on savaş yaptı.

Ardından… Büyük savaşta Erzurum'a kadar ilerledi biliyorsunuz.

Hatırlatmalıyım: 1917'de devrim yapan Sovyetler'in en büyük endişesi neydi bilir misiniz; emperyalist Batı tarafından kuşatılmak!

Emperyalizme karşı mücadele veren Mustafa Kemal'e niye destek verdiler sanıyorsunuz?

Evet, Rusya tarihi demek kuşatma travması demek.

“SINIR ÜLKESİ”

Ruslar, 12'nci yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar İsveç ile savaştılar.

İsveç savaşı bitti, Fransa ile savaş başladı.

Napolyon, 13 ülkeden topladığı 680 bin askeriyle Rusya'ya girdi. Ruslar, “erzak bulamasınlar” diye işgal öncesi Moskova'nın dörtte üçünü yaktı. Rusya, yarası derinde ülkedir…

Hitler 4,5 milyon üzerinde asker ile Sovyetler Birliği/Rusya'ya saldırdı. 22 Haziran 1941.

İlk hedefi tahıl ambarı Ukrayna oldu. Hitler'in tek talimatı vardı; “hasarsız ele geçirin!”

Keza: Ukrayna'da makine-traktör-çelik fabrikaları, tersaneler, manganez madenleri, 1,5 milyar tonluk demir yatakları, kömür damarları, alüminyum bileşikleri vardı.

Ukrayna, savaş altyapısı yatağı idi.

Barbarossa Harekatı büyük yıkıma yol açtı. Ülkesi harabeye dönen Sovyetler, kuşatma travmasıyla topraklarını epey büyüttü. Sınırlarına yapay ülkeler koydu.

Sovyetler döneminde oluşturulan “Ukrayna” bu yapay ülkelerden biri oldu hep. Eski Slav dilinde adı, “sınır ülkesi” demekti zaten…

Rusya'nın sınırında/ Ukrayna topraklarında NATO güçlerini istememesini bu açıdan da değerlendirin. Yani:

Mesele salt Putin değildir; Rusya tarihidir, Rusya travmasıdır.

Bugün… Başta ABD olmak üzere Batı, Rusya'nın tarihsel yarasını deşiyor.

Böyle bir ülkeye/Rusya'ya, Ukrayna'nın NATO üyeliğini kabul ettirebilir misiniz? Hayır.

Bugün Rusya karşısında Napolyon'u görüyor.

Bugün Rusya karşısında Hitler'i görüyor.

İşin trajik yanı:

Suriye'yi bölen…

Irak'ı bölen…

Libya'yı bölen…

Yugoslavya'yı parçalayan…

Batı'nın, “Ukrayna bölünemez” demesi!

Sınırımızdaki PKK terörüne silah-cephane yığınağı yapan ABD'nin, Ukrayna konusunda en çok konuşan ülke olmasına ne demeli? Bir de müttefikimiz güya…

ABD, ne Rusya'yı ne Türkiye'yi anlayabiliyor.