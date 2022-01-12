Eserinizi takdimimdir

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Bir gün…

“Cübbeli” müstear adıyla bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen vaizi Ahmet Mahmut Ünlü telefonla beni aradı:

-“Atatürk konusunda Odatv'ye röportaj vermek istiyorum!”

Şaşırdım. Ben tek söz etmeden ekledi:

-“Milletimizin kafasını çok karıştırıyorlar.”

Barış Pehlivan, Cübbeli Hoca'nın evine gidip röportaj yaptı. Cübbeli dedi ki:

–“Vatanı Mustafa Kemal kurtarmış. Bunu kurtarana nasıl düşman olacaksın? Sevmemenin ne anlamı var?

–“ Hilafeti bile kaldırırken çok üsluplu mesela. O günkü şartları bilmeyen kâr zarar hesabı yapamaz…

–“ Hocamız Mahmut Efendi'nin hocası Hacı Aşıkkutlu Efendi'ye izin beraatı (belgesi) var Atatürk'ün… Gitmiş Ankara'ya, Atatürk onunla görüşmüş, demiş ki; ‘biz neden izin vermeyelim, senin gibi insanların Kur'an okutmasına…'

–“Atatürk anlarsa ki; bu adam hakikaten istismarcı değil, din adamı, Kuran okutacak, vermiş ona izin… Kaç tane böyle benim tanıdığım yer var…

-“Mesela, tefsir yazdırması… Buhari'yi tercüme ettirmesi… Bu millet ne okuduğunu anlasın, demesi… Elmalılı Hamdi Yazır gibi o gün için en ehlisünnet birine yazdırması… Diyanet'i kurması, desteklemesi…

-“Burada namaz kılıyoruz, burada Kur'an okuyoruz, zikir yapıyoruz. Allah, bunda emeği geçen, fedakârlık eden, tüm ecdadımıza rahmet eylesin. Atatürk'e düşmanlık yaparak yıpratmanın kimseye faydası yok…”

CÜBBELİ'NİN GERİSİNE DÜŞMEK

Nakşibendiliğin Halidi koluna mensup İsmailağa cemaati katı muhafazakâr geleneklere sahip dini gruplardan biri… Bu cemaate mensup Cübbeli Ahmet Hoca'nın Atatürk hakkındaki görüşleri bu…

Şuraya geleceğim:

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi okul yatakhanesinde Atatürk resmini bıçaklayan çocukların görüntüsünü Odatv yayınladı. SÖZCÜ haberi manşetine taşıdı.

Olayın, 114 yıllık tarihi geçmişi olan köklü bir lisede yaşanması infial yarattı.

Atatürk'e yönelik kinin nasıl bir öfke doğurduğu videoda görünüyor. Peki:

-Lise birinci sınıf öğrencileri hangi ruh haliyle Atatürk resmini bıçakla delik deşik ediyor?

-Bu ergen çocuklar, Anadolu'da nasıl bir eğitim-öğretimden geçti?

-Atatürk fotoğrafını bıçaklayarak intikam alacağını sanmayı bu çocuklara kimler öğretti?

– Bu çocukları, Atatürk'ün fotoğrafını bıçaklayacak kadar tahammülsüz, hoşgörüsüz, kindar kimler yetiştirdi?

Acımasız linç kültürünü nereden edindi bu üç çocuk?

Çocuklardan biri Atatürk fotoğrafını ardı ardına bıçaklarken şunu diyor:

-“Zaten çocuğu da yok acımam. En az üç çocuk!”

Bu cümle, hangi siyasal iklimden etkilendiklerini göstermiyor mu?

Karşımızda yeni “proje ürünü” gençler var; FETÖ “altın nesil”den daha geri kuşak…

KİMİN İMALATI

Olay, bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü yaşanıyor!

Sadece öfkeleri Atatürk'e değil demek…

Çocuklar; Cumhuriyet'ten de, bayram olarak kutlanmasından da nefret ediyor! Nasıl bir zihin kirliliğidir bu? Bu çocukların gözlerini kim “kör” etti?

Posteri bıçaklayan çocuğun babası Anadolu'da bir ilçenin Milli Eğitim Şube Müdürü!

Posteri bıçaklayan çocuğun annesi de Anadolu'da bir kentin Milli Eğitim Şube Müdürü!

Milli Eğitim Bakanlığı'nı temsil eden iki eğitimcinin çocuğu, Anadolu'da nasıl etki altında kaldı da, İstanbul'da Atatürk fotoğrafına hınçla bıçak darbeleri saplar hale geldi?

Bunun üzerinde durmamız gerekmiyor mu? Ne gezer! A Haber ve Sabah gazetesi haberi şöyle verdi:

“Odatv'nin zaman ayarlı Atatürk provokasyonu elinde patladı! Kabataş Erkek Lisesi değil Sarıyer Belediyesi'ne ait yurt.”

Yazdıkları yalan ama hadi doğru kabul edelim; bu neyi değiştirir? Mesele, lise 1 öğrencisinin Atatürk posterine sürekli bıçak saplaması ve yanındakilerin onaylaması değil mi? Benzer olaylarda iktidar ve medyası yalana başvurup, gerçekle yüzleşmekten inatla kaçıyor. Oysa:

Asıl mesele; bu çocukların psikolojisinin nerede, nasıl bozulduğu? Postere hınçla bıçak saplamak akıl işi değil…

Çocuklar kin gütmeyi, şiddete yönelmeyi nereden öğrendi?

Yaptıklarının karşılığı 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası olsa da hiçbirimiz, ergen çocukların cezaevine atılmasını istemeyiz.

İstediğimiz; iktidarın “imalat eseri” ile yüzleşmesi…

İstediğimiz; Atatürk'e sahip çıkma konusunda Cübbeli kadar cesur olması…

Başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere iktidar, kulağının üstüne yatamaz.

Suskunluk kabul etmek, onaylamaktır.